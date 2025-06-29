Estetik ameliyatı olan kadın dehşeti yaşadı! Kulağını kesip yüzünü diktiler

Adana'da yaşayan İ.Ç., şakak gerdirme işlemi için geldiği İstanbul'da dehşeti yaşadı. Klinik sahibinin yönlendirmesiyle yüz germe operasyonu geçiren kadın, uyandığında şoke oldu. Estetik esnasında kulağı kesilip yüzü dikilen kadın suratının kısmi felç geçirdiğini söyleyerek isyan etti.

Adana'da yaşayan İ.Ç. isimli kadın, İstanbul'a şakak germe operasyonu için geldi. Fakat klinik sahibi F.Ö., mini yüz germe operasyonunun daha güzel olacağını söyleyerek İ.Ç.'yi ikna etti. Estetik ameliyatına giren kadın, çıktığında hayatının şokunu yaşadı. Kulağında büyük bir acı ve şişlik hisseden kadın, yapılan işlemi görünce dehşete düştü. Genç kadın kulak bölgesinde kesikler açarak yüzünü diktiklerini görünce hemen kliniğe başvurdu fakat durumun normal olduğunu belirttiler.

PLASTİK CERRAH DEĞİL DİŞÇİ

Yüzündeki kesiklerin 3 yıldır geçmediğini söyleyen İ.Ç., "Gittiğim kliniğin sahibi F.Ö. kendini plastik cerrahı olarak tanıttı fakat diş hekimi olduğunu öğrendim. İşlem esnasında komple kulağımı kesmişler, çuval diker gibi yüzümü kulağıma dikmişler." dedi.

Nişantaşı'ndaki kliniğe şakak gerdirme işlemi için giden 42 yaşındaki İ.Ç., klinik sahibi F.Ö.'nün mini yüz gerdirme işlemiyle daha da güzelleşeceğini söyleyerek ikna etmesi üzerine yaptırdığı işlem sonucunda kâbusu yaşadı.

"ÇUVAL DİKER GİBİ YÜZÜMÜ KULAĞIMA DİKMİŞLER"



Mağdur İ.Ç. şunları söyledi: "Klinik sahibi F.Ö. bana, ameliyatı kendisinin yapacağını söyledi fakat anestezi yapıldığı esnada yanıma gelerek F.Ö.' nün acil işinin çıktığını ama bana çok iyi bir doktor yönlendirdiğini söylediler. İşlem esnasında yüzümün çok ağrıdığını hissettim, meğer benim komple kulağımı kesip çuval diker gibi yüzümü kulağıma dikmişler. Yüzüm tamamen sarılı vaziyette klinikten ayrıldım, aşırı şişlikler ve morluklar vardı. İlk etapta normal geldi bu durum ama 3. gün dikişlerim patlayacak hâle geldi. Kliniğe gittiğimde durumun gayet normal, operasyondan kaynaklı olduğunu söylediler. Hâlbuki ben enfeksiyon kapmışım çünkü hiç steril bir ortamda yapılmadı ameliyat. Daha sonra Adana'ya döndüm. 15 gün sonra yüzüm açıldığında tanınmaz hâldeydim. Başka bir insanın yüzünü bana nakletmişler gibiydi. Sanki yorgan ipliğiyle yüzüm dikilmişti. O günden sonra kâbus başladı. Kliniği arayıp durumu anlatınca işlemi yapan doktoru suçlayıp kendisini işten çıkardıklarını söylediler. Hâlbuki yalan söylemişler; aynı doktor işlemlere devam etmiş. 10 ay sonra revizyon işlemi yapacaklarını ve yüzümü düzelteceklerini söylediler. İkinci ameliyat daha kötü geçti, kâbus gibiydi. 3 yıldır tedavilerime devam ediyorum. Klinik bana herhangi bir geri ödeme yapmadı fakat ekonomik gücüm artık bitti. Tedaviye nasıl devam edeceğimi bilemiyorum."

"YÜZÜMÜN KURTARILACAK YANI KALMADI"

Klinikten şikâyetçi olduğunu söyleyen İ.Ç., durumun yargıya taşındığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda dosyalarda adli vaka olarak geçiyorum. Hastaneye gidip muayene olduğumda doktor, yüzümün kısmen felç geçirdiğini söyledi.



3 yıl önce bu işlemi geçirmiş olmama rağmen yüzümün kurtarılacak bir yanı kalmadı. Doktorlar, kalan dokuyu kurtarmanın peşinde. Asla eski yüzüme sahip olamayacağım zaten, onu kabullendim ben. Tek derdim artık acı çekmemek, çok acı çekiyorum. Oturarak konuşamıyorum çünkü çenem, boynum geriliyor ve dikiş yerlerim ağrıyor. Klinikten şikâyetçi oldum, şu anda dava süreci devam ediyor."

KLİNİK MÜHÜRLENDİ

Yapılan usulsüz işlem ve şikâyetler üzerine klinik Sağlık Bakanlığı tarafından mühürlendi.