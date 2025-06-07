Et çekerken kabusu yaşadı! Genç kız hastanelik oldu

Çavdır ilçesine bağlı Büyükalan köyünde saat 14.00 sıralarında yaşanan olayda, kurban eti çekildiği sırada 21 yaşındaki Özge Ş., bir anlık dalgınlık sonucu elini kıyma makinesine kaptırdı. Elinden ağır şekilde yaralanan genç kız için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

ARAÇTAN AMBULANSA ALINDI



İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak yaralı genç kız, yakınları tarafından otomobille hastaneye götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Seyir halindeyken ambulansa alınan Özge Ş., ilk müdahalesinin ardından Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.