Ev sahibinden akılalmaz plan! Boya ustasının ölüm nedeni şoke etti!

Konya'da 19 Mayıs'ta meydana gelen akılalmaz olayda 25 yıllık boya ustası 51 yaşındaki Kamber Dakım, boya yapmaya gittiği evde düşüp hayatını kaybetti. Ölümle sonuçlanan olayın detayları kan dondurdu. Kamber Dakım, Hamza Ali Üstünkaya'nın evinin dış cephesini boya yaptığı sırada düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 4 çocuk babası Kamber Dakım tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KEPÇE ÜZERİNDEN DÜŞTÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; korkunç olayın ardından Dakım'ın ailesine boya yaparken merdivenden düştüğünü söyledi. Kamber Dakım'ın kardeşi Gürkan Dakım, olaydan sonra bölgeye gidip, mahalledeki çocuklarla konuşurken şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Çocuklardan biri Dakım'ın merdivenden değil kepçe üzerinden düştüğünü söyledi. Bunun üzerine aile jandarmaya giderek durumu anlattı. Jandarma ekipleri soruşturmayı derinleştirerek olay yerine yakın bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Güvenlik kamera görüntülerinde Dakım'ın traktörü bağlı bir kepçe üzerine çıkarak boya yaptığı, kepçenin birden açılması üzerine Dakım'ın düşüp, ağır şekilde yaraladığı ve hastanede kurtarılamadığı belirlendi.

DELİLLERİ YOK ETMEYE ÇALIŞMIŞLAR

Olayın ardından Hamza Ali Üstünkaya ve 22 yaşındaki oğlu Ramazan Üstünkaya gözaltını alındı. Ramazan Üstünkaya çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, baba serbest bırakıldı. Acılı aile Kamber Dakım'ın ev sahibinin ihmali yüzünden öldüğünü söyledi. Aile, "İskele kurup, evi boyamak istemiş. Ancak ev sahipleri bir şey olmaz, kepçenin üzerinden boyarsın demiş. İskele olmadan çıkmazdı ama öyle istedikleri için kabul etmiş.

Kepçe aşağı doğru inince düşmüş. Vücudunda çok sayıda kırıp vardı. Ev sahipleri olayın üzerine kapatmak için her şeyi yapmış. Düştükten sonra oraya merdiven koymuşlar, yere boya dökmüşler, traktörü yıkayıp saklamışlar. Delilleri yok etmeye çalışmışlar. Gerçeği bilmelerine rağmen herkes gerçeği saklamış. İhmaller yüzünden ölmüş. Bu resmen cinayet. Davanın sonuna kadar takipçisi olacağız" diye konuştu.