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 | Suat Vilgen

Evde bakım yardımı hesaplara yatıyor! Bakan Göktaş tutar vererek duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tam bağımlı vatandaşlar için verilen Evde Bakım Yardımı ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. Bu ay toplam 5,4 milyar lira ödeme yapılıyor. Peki evde bakım yardımı ne kadar? İşte detaylar...

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Evde bakım yardımı hesaplara yatıyor! Bakan Göktaş tutar vererek duyurdu
KAYNAK:
Türkgün
|
GİRİŞ:
15.06.2025
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
15.06.2025
saat ikonu 11:28

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli bireylerin ev ortamında desteklenmesini teşvik eden Evde Bakım Yardımı kapsamında haziran ayı ödemelerini başlattı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yapılan yardımların hem bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hem de aile bütünlüğünü korumayı amaçladığını belirtti. Bu ay toplam 5,4 milyar lira hak sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor.

Evde bakım yardımı hesaplara yatıyor! Bakan Göktaş tutar vererek duyurdu

BAKAN GÖKTAŞ'TAN YAZILI AÇIKLAMA

Bakan Göktaş, yazılı açıklamasında Evde Bakım Yardımı’nın ilk kez 2006 yılında uygulamaya konulduğunu hatırlatarak, "Engelli bireylerin aile ortamında yaşamlarını sürdürmeleri ve sosyal hayata katılımlarının desteklenmesi amacıyla başlatılan bu yardım, bugün yüzbinlerce insanımıza dokunuyor" ifadelerini kullandı.

Göktaş, engelli bireylerin bakım süreçlerinde ailelerin öncelikli olarak desteklenmesini önemsediklerini belirterek, “Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını önceliyoruz. Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz” dedi.

Evde bakım yardımı hesaplara yatıyor! Bakan Göktaş tutar vererek duyurdu
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EVDE BAKIM YARDIMI NE KADAR?

Haziran ayı ödemelerine ilişkin de net rakamları paylaşan Bakan Göktaş, “Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 10 bin 125 lira ödeme yapıyoruz. Aylık ortalama 540 bin vatandaşımız bu destekten faydalanıyor. Bu ay toplamda 5,4 milyar lirayı hesaplara yatırmaya başladık” diye konuştu.

Evde bakım yardımı hesaplara yatıyor! Bakan Göktaş tutar vererek duyurdu

KARARLILIK MESAJI

Engelli bireylere yönelik sosyal hizmetlerin sürdürülebilirliğine dikkat çeken Göktaş, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf ve sürdürülebilir bir anlayışla devam etmesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.”

ETİKETLER
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#evde bakım yardımı
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#Evde Bakım Ücreti
#Yaşam
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