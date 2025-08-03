Evdeki koku acı olayı ortaya çıkardı! 2 hafta haber alınamadı

Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Papatya Sokak'ta bulunan 3 katlı binada aşırı kokudan rahatsız olan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 HAFTADIR HABER ALINAMADI

Yaklaşık 2 haftadır haber alınamayan E.A.'nın evine pencereden giren itfaiye ekipleri, şahsın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından E.A.'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.