Evi ne kadar temizlerseniz temizleyin ertesi gün oluşan tozların asıl kaynağını duyduğunuzda camları açmaya korkacaksınız

YÜRÜYEN BİRER KEPEK FABRİKASIYIZ

İnsan derisi (epidermis), durağan bir kılıf değil, sürekli yenilenen canlı bir organdır. Derimizin en alt tabakasında yeni hücreler üretilirken, en üst tabakadaki yaşlı hücreler ölür ve kurur. Biz yürürken, koltukta otururken, pijamalarımızı giyerken veya yatakta dönerken bu mikroskobik ölü hücreler pullar halinde vücudumuzdan koparak havaya karışır.

Araştırmalara göre, ortalama bir insan saatte yaklaşık 30.000 ila 40.000 arasında ölü deri hücresi döker. Bu, günde yaklaşık 1 milyon, yılda ise neredeyse 4 kilogram ölü deri demektir! Evde kaç kişi yaşadığınızı ve kedi/köpeğinizin döktüğü tüyleri (dander) de hesaba katarsanız, pencereler kapalı olsa bile içeride neden sürekli toz oluştuğunu anlamak zor değildir. Sehpaların üzerini kaplayan o açık gri ve pudramsı tabaka, büyük oranda bizim dökülen hücrelerimizden meydana gelir.