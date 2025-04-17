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 | Selahattin Demirel

Evine gelen arkadaşını "taciz etti" diye öldürdü

Antalya'da bir genç, evinde misafir olarak kalan arkadaşını kendisine tacizde bulunduğu iddiasıyla silahla vurarak öldürdü. Komşuların ihbarı üzerine yakalanan genç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.04.2025
saat ikonu 17:22
|
GÜNCELLEME:
17.04.2025
saat ikonu 17:22

Muratpaşa ilçesinde sabaha karşı saat 05.30 sıralarında F.T. (29) birkaç gün önce arkadaşı H.K.'nin (26) evine gelerek kalmaya başladı. İddiaya göre gece saatlerinde uyuşturucu madde kullanan H.K., çıkan tartışma sonrası evdeki tabancayla arkadaşını başından, karın bölgesinden ve kolundan vurarak yaraladı.

KOMŞULAR İHBAR ETTİ

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan F.T., ambulansla kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şahsın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Evine gelen arkadaşını "taciz etti" diye öldürdü

SORULARA CEVAP VERMEDİ

Gözaltına alınan H.K. ise, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen H.K., daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli, sağlık kontrolü sırasında basın mensuplarının yönelttiği sorulara cevap vermedi. Olayda kullanılan tabanca ise polis ekiplerince incelemeye alındı.

Zanlı H.K.'nın arkadaşının kendisine tacizde bulunduğunu öne sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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