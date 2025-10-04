Evini zehir fabrikasına çevirdi! Suçüstü yakalandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 34 yaşındaki Y.D.'nin evinde iklimlendirme sistemi ile uyuşturucu yetiştirdiğini tespit etti. Bunun üzerine şüphelinin Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'ndeki adresine baskın yapıldı. Baskında yakalanan Y.D. gözaltına alındı.

"MADDELER BANA AİT DEĞİL"

Evde yapılan aramalarda ise 123,42 gram esrar, kök Hint keneviri ile iklimlendirme sistemine ait malzemeler ele geçirildi. Şüpheli ifadesinde, "Evi ben kiraladım ama başkası kullanıyor. Maddeler bana ait değil, kullanan kişi de 2 gün önce cezaevine girdi" dediği öğrenildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.