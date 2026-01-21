Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Evleri çökme tehlikesiyle karşı karşıya! Video çekerek yardım istediler

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı felç etmiş durumda. Bölgede yer yer kalınlığı 1 metreyi bulan kar yağışı hem ulaşımı olumsuz etkiledi hem de çatıları çökme tehlikesiyle başbaşa bıraktı. Vatandaşlar, çektikleri video ile yardım talep ederken Gümüşhane Valisi Aydın Baruş'un talimatıyla bölgeye destek ekibi gönderildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.01.2026
saat ikonu 09:20
|
GÜNCELLEME:
21.01.2026
saat ikonu 09:20

Yurt genelinde görülen soğuk ve yağışlı hava Gümüşhane'yi de etkisi altına almış durumda. Şehrin Kürtün ilçesinde de şiddetli kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. İlçe genelinde süren yoğun kar yağışı, Özkürtün Beldesi Süme Mahallesi'nde ulaşımı olumsuz etkilerden bir yandan da çatılarda çökme tehlikesine neden oluyor.

YETKİLİLERDEN YARDIM TALEP ETTİLER

Yoğun kar yağışı nedeniyle günlük hayatları felç olan bölge sakinleri, çektikleri videoyla yetkililerden yardım talep etti. Evlerin çatılarında biriken kar nedeniyle çökme tehlikesi yaşadıklarını belirten vatandaşlar acil müdahale istedi.

Evleri çökme tehlikesiyle karşı karşıya! Video çekerek yardım istediler

VALİ AYDIN BARUŞ HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medyada videonun yayınlanmasının ardından Gümüşhane Valisi Aydın Baruş'un talimatıyla bölgeye takviye iş makinesi gönderildi.

Özkürtün Belediye Başkanı Yakup Turgut da bölgenin yoğun kar aldığını ve belediye ekiplerinin yol açma çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Başkan Turgut, çalışmalara destek sağlamak amacıyla İl Özel İdaresi ekiplerinin de sahada olduğunu, makinelerin yoğun kar nedeniyle ilerlemekte zorlandığını kaydetti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İETT otobüsü otoparka daldı! Olay anı kamerada
Papara ile ilgili yeni karar Resmi Gazete'de! Faaliyet izni iptal edilmişti
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.