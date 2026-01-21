Evleri çökme tehlikesiyle karşı karşıya! Video çekerek yardım istediler

Yurt genelinde görülen soğuk ve yağışlı hava Gümüşhane'yi de etkisi altına almış durumda. Şehrin Kürtün ilçesinde de şiddetli kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. İlçe genelinde süren yoğun kar yağışı, Özkürtün Beldesi Süme Mahallesi'nde ulaşımı olumsuz etkilerden bir yandan da çatılarda çökme tehlikesine neden oluyor.

YETKİLİLERDEN YARDIM TALEP ETTİLER

Yoğun kar yağışı nedeniyle günlük hayatları felç olan bölge sakinleri, çektikleri videoyla yetkililerden yardım talep etti. Evlerin çatılarında biriken kar nedeniyle çökme tehlikesi yaşadıklarını belirten vatandaşlar acil müdahale istedi.

VALİ AYDIN BARUŞ HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medyada videonun yayınlanmasının ardından Gümüşhane Valisi Aydın Baruş'un talimatıyla bölgeye takviye iş makinesi gönderildi.

Özkürtün Belediye Başkanı Yakup Turgut da bölgenin yoğun kar aldığını ve belediye ekiplerinin yol açma çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Başkan Turgut, çalışmalara destek sağlamak amacıyla İl Özel İdaresi ekiplerinin de sahada olduğunu, makinelerin yoğun kar nedeniyle ilerlemekte zorlandığını kaydetti.