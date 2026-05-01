Enflasyonun artması, yüksek faiz oranları evlenecek olan çiftlerin evlilik sürecini derinden sarsıyor. Birçok çift sadece ekonomik anlaşmazlıklar yüzünden evlilik öncesinde yolları ayırabiliyor. Düğün maliyetinin iki milyon TL'yi aşması ve ağır borç yükleri hem boşanmaları artırdı hem de evlenecek çiftleri kararından geri döndürdü. Ancak ayrılıkların altında sadece ekonomi değil ağır psikolojik sebepler de ortaya çıkıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Evlilik artık şirket ortaklığına döndü! Evlilik sözleşmesi için rekor talep Enflasyon ve yüksek faiz oranları nedeniyle evlilikler ekonomik zorluklarla karşılaşıyor, boşanma oranları artıyor ve evlilik sözleşmesi taleplerinde yükseliş yaşanıyor. Düğün maliyetinin iki milyon TL'yi aşması ve ağır borç yükleri boşanmaları artırdı ve çiftleri evlilikten caydırdı. TÜİK'in 2025 sonu verilerine göre boşanma oranları zirveyi gördü ve günde ortalama 530 yuva dağılıyor. Boşanmaların yaklaşık %40'ı evliliğin ilk 1 ila 3 yılı gibi erken bir dönemde gerçekleşiyor. Noterlerde Mal Rejimi Sözleşmesi (Evlilik Sözleşmesi) taleplerinde %40'lık bir artış yaşandı. Avukatlar, evlilik öncesi borçlar ve düğün takılarıyla ilgili konuların sıkça gündeme geldiğini belirtiyor. Evlilik, risklerin yönetildiği ve krizlere karşı çıkış planlarının önceden hazırlandığı bir ortaklık modeline dönüşüyor.

TÜİK'TEN ÜZEN VERİLER

TÜİK’in 2025 sonu verilerine göre boşanma oranları zirveyi gördü. Yıl içinde 193 bin kişi yollarını ayırırken, bu tablo günde ortalama 530 yuvanın dağıldığını gösteriyor.

Boşanmaların yaklaşık yüzde 40’ının evliliğin ilk 1 ila 3 yılı gibi çok erken bir dönemde gerçekleşmesi ise dikkat çeken en kritik veri olarak öne çıkıyor. Hukukçular, bırakın evi veya arabayı; artık bir televizyonun dahi değerli hâle geldiğini ve ev eşyası paylaşımı yüzünden davaların yıllarca uzadığını belirtiyor.

NOTERLERDE EVLİLİK SÖZLEŞMESİ ARTIŞI

Ortaya çıkan bu tablo, çiftleri henüz imza atmadan bir “finansal koruma kalkanı” oluşturmaya itti. Resmî adıyla Mal Rejimi Sözleşmesi (Evlilik Sözleşmesi) taleplerinde noterlerde yüzde 40’lık bir artış yaşandı. Maliyeti 5.500 TL’yi bulan bu sözleşmeler, artık sadece iş insanlarının değil, ağırlıklı olarak eğitimli ve beyaz yakalı kesimin güvencesi konumunda.

KİM HANGİ BORCU ÖDER?

En büyük kavga sebebinin ‘bekârlık borçları ve evlilik taksitleri’ olduğunu belirten Avukat Caner Yılmaz, hukukî süreci şöyle özetliyor:

Eskiden ‘Bana güvenmiyor musun?’ diye sorulan meşhur soru, yerini ‘Geleceğimizi ve birbirimizi koruyalım’ mantığına bıraktı. Bize en çok evlilik öncesi borçlar ve düğün takılarıyla geliyorlar. Evlilik öncesi aldığınız bir taşınmazın taksitlerini evliyken maaşınızla ödüyorsanız, o taksit miktarı üzerinde eşinizin de hakkı doğar.

EVLİLİK ORTAKLIK MODELİNE DÖNÜŞTÜ

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Sosyolog Selin Erdem, evlilik sözleşmelerindeki bu artışı ‘duygusal rasyonalizm’ olarak tanımlıyor. Erdem’e göre modern birey, aşk ile ekonomi arasında bir denge kurmaya çalışıyor. Madalyonun diğer yüzünde ise ‘maddi imkânsızlıklar’ sebebiyle boşanamayan çiftler yer alıyor. Evlilik, yalnızca duygusal bir birliktelik olmaktan çıkıp, risklerin yönetildiği, krizlere karşı çıkış planlarının önceden hazırlandığı bir ortaklık modeline dönüşüyor.

YENİDEN BAŞLAMAK KÜLFET GELİYOR

Ucu açık avukatlık masrafları ve tek maaşla altından kalkılamayacak çocuk bakım giderleri eklendiğinde, boşanmak sadece duygusal bir yıkım değil, devasa bir ‘finansal iflas’ riski taşıyor. Tek evden iki ayrı kira, depozito ve emlakçı komisyonu ödenen bir sürece geçmek ve 2026 şartlarında sıfırdan ev düzmek, çiftleri ekonomik bir çıkmaza sürüklüyor. Ayrılmayı başarıp yeni bir hayat kurmaya çalışanların ‘hızlı nakit’ arayışı ise, ev eşyalarını spot piyasasında yok pahasına satmaya kadar gidiyor.

