Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Yaşam
Editor
 | Murat Makas

Evlilik artık şirket ortaklığına döndü! Evlilik sözleşmesi için rekor talep

Türkiye'de artan enflasyon ve oluşan borç yükü boşanmaları artırdı. Ekonomik ve psikolojik nedenlerle birçok genç evlenemeden yolları ayırıyor. Artan boşanmalar sonrası evlilik sözleşmesi taleplerinde yüzde 40'lık bir patlama yaşanıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
01.05.2026
saat ikonu 10:12
|
GÜNCELLEME:
01.05.2026
saat ikonu 10:16

Enflasyonun artması, yüksek faiz oranları evlenecek olan çiftlerin evlilik sürecini derinden sarsıyor. Birçok çift sadece ekonomik anlaşmazlıklar yüzünden evlilik öncesinde yolları ayırabiliyor. Düğün maliyetinin iki milyon TL'yi aşması ve ağır borç yükleri hem boşanmaları artırdı hem de evlenecek çiftleri kararından geri döndürdü. Ancak ayrılıkların altında sadece ekonomi değil ağır psikolojik sebepler de ortaya çıkıyor.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Enflasyon ve yüksek faiz oranları nedeniyle evlilikler ekonomik zorluklarla karşılaşıyor, boşanma oranları artıyor ve evlilik sözleşmesi taleplerinde yükseliş yaşanıyor.
Düğün maliyetinin iki milyon TL'yi aşması ve ağır borç yükleri boşanmaları artırdı ve çiftleri evlilikten caydırdı.
TÜİK'in 2025 sonu verilerine göre boşanma oranları zirveyi gördü ve günde ortalama 530 yuva dağılıyor.
Boşanmaların yaklaşık %40'ı evliliğin ilk 1 ila 3 yılı gibi erken bir dönemde gerçekleşiyor.
Noterlerde Mal Rejimi Sözleşmesi (Evlilik Sözleşmesi) taleplerinde %40'lık bir artış yaşandı.
Avukatlar, evlilik öncesi borçlar ve düğün takılarıyla ilgili konuların sıkça gündeme geldiğini belirtiyor.
Evlilik, risklerin yönetildiği ve krizlere karşı çıkış planlarının önceden hazırlandığı bir ortaklık modeline dönüşüyor.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
TÜİK'TEN ÜZEN VERİLER

TÜİK’in 2025 sonu verilerine göre boşanma oranları zirveyi gördü. Yıl içinde 193 bin kişi yollarını ayırırken, bu tablo günde ortalama 530 yuvanın dağıldığını gösteriyor.

Boşanmaların yaklaşık yüzde 40’ının evliliğin ilk 1 ila 3 yılı gibi çok erken bir dönemde gerçekleşmesi ise dikkat çeken en kritik veri olarak öne çıkıyor. Hukukçular, bırakın evi veya arabayı; artık bir televizyonun dahi değerli hâle geldiğini ve ev eşyası paylaşımı yüzünden davaların yıllarca uzadığını belirtiyor.

NOTERLERDE EVLİLİK SÖZLEŞMESİ ARTIŞI

Ortaya çıkan bu tablo, çiftleri henüz imza atmadan bir “finansal koruma kalkanı” oluşturmaya itti. Resmî adıyla Mal Rejimi Sözleşmesi (Evlilik Sözleşmesi) taleplerinde noterlerde yüzde 40’lık bir artış yaşandı. Maliyeti 5.500 TL’yi bulan bu sözleşmeler, artık sadece iş insanlarının değil, ağırlıklı olarak eğitimli ve beyaz yakalı kesimin güvencesi konumunda.

KİM HANGİ BORCU ÖDER?

En büyük kavga sebebinin ‘bekârlık borçları ve evlilik taksitleri’ olduğunu belirten Avukat Caner Yılmaz, hukukî süreci şöyle özetliyor:

Eskiden ‘Bana güvenmiyor musun?’ diye sorulan meşhur soru, yerini ‘Geleceğimizi ve birbirimizi koruyalım’ mantığına bıraktı. Bize en çok evlilik öncesi borçlar ve düğün takılarıyla geliyorlar. Evlilik öncesi aldığınız bir taşınmazın taksitlerini evliyken maaşınızla ödüyorsanız, o taksit miktarı üzerinde eşinizin de hakkı doğar.

EVLİLİK ORTAKLIK MODELİNE DÖNÜŞTÜ

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Sosyolog Selin Erdem, evlilik sözleşmelerindeki bu artışı ‘duygusal rasyonalizm’ olarak tanımlıyor. Erdem’e göre modern birey, aşk ile ekonomi arasında bir denge kurmaya çalışıyor. Madalyonun diğer yüzünde ise ‘maddi imkânsızlıklar’ sebebiyle boşanamayan çiftler yer alıyor. Evlilik, yalnızca duygusal bir birliktelik olmaktan çıkıp, risklerin yönetildiği, krizlere karşı çıkış planlarının önceden hazırlandığı bir ortaklık modeline dönüşüyor.

YENİDEN BAŞLAMAK KÜLFET GELİYOR

Ucu açık avukatlık masrafları ve tek maaşla altından kalkılamayacak çocuk bakım giderleri eklendiğinde, boşanmak sadece duygusal bir yıkım değil, devasa bir ‘finansal iflas’ riski taşıyor. Tek evden iki ayrı kira, depozito ve emlakçı komisyonu ödenen bir sürece geçmek ve 2026 şartlarında sıfırdan ev düzmek, çiftleri ekonomik bir çıkmaza sürüklüyor. Ayrılmayı başarıp yeni bir hayat kurmaya çalışanların ‘hızlı nakit’ arayışı ise, ev eşyalarını spot piyasasında yok pahasına satmaya kadar gidiyor.

ETİKETLER
#enflasyon
#Yüksek Faiz
#Boşanma Oranları
#Evlilik Sözleşmesi
#Evlilik Maliyeti
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.