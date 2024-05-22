Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi Google Maps'te! 10 ciltlik eser işaretlendi

22 May 2024 12:04 - Güncelleme : 22 May 2024 12:10

Derviş Mehmed Zilli olarak da bilinen Evliya Çelebi, 17. yüzyılın gezgin insanları arasında yer aldı. Çelebi, elli yıla aşkın süre Avrupa ve Asya kıtalarını gezerek bu yerler hakkında notlar topladı. Tüm bu notları ve gezisi tam 10 cilt eserden oluştu.

EVLİYA ÇELEBİ'NİN SEYAHATNAMESİ GOOGLE MAPS'TE!

Enderun'da eğitim aldığı sırada dünyadaki diğer yerlere merak eden Evliya Çelebi, hedefine tüm dünyayı gezmeyi koydu. Ancak bu hayalini tam gerçekleştiremedi. Evliya Çelebi'nin gezisi ve kitapları tüm dünyada konuşuldu. Evliya Çelebi'nin o yüzyılda yaptığı bu başarı artık Google Maps'te yer alıyor.

10 CİLTLİK ESER İŞARETLENDİ

Lise mezunu Mustafa Başaran, Evliye Çelebiye ait tüm gezi yerlerini Google Maps'e işaretledi. Başaran bununla yetinmedi işaretlenen noktaların açıklamalarını da ekleyerek zenginleştirdi. Evliya Çelebi'yi sanal ortama geçiren lise öğrencisi sosyal medyada gündem oldu. Haritada 10 ciltlik seride yer alan tüm ülkeler ve özellikleri yer aldı. Mustafa Başaran'ın hazırladığı link için tıklayınız.