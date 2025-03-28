Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti

Ekonomist Evren Devrim Zelyut 43 yaşında hayatını kaybetti. Zelyut'un beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. 3 ay önce akciğer kanser teşhisi konulan Zelyut'un son paylaşımı ise yürek dağladı.

"OLUMLU GELİŞMELER VAR" DEMİŞTİ AMA...

Zelyurt 4 Mart'ta yaptığı paylaşımda, tedavisinde olumlu gelişmeler yaşandığını paylaşmıştı.

Ünlü ekonomistin paylaşımı şu şekilde:

"Değerli arkadaşlarım!

Çoktandır sizlere yazamadım ama sizleri unutmak mümkün mü?

Tedavi görüyorum ve olumlu gelişmeler yaşıyorum.

Sizlerin de hayırlı duygularınızla ayağa kalkacağım.

Yeniden güzel şeyler paylaşacağız.

Hepiniz kalbimdesiniz.

Şimdilik hoşça kalın…"

EVREN DEVRİM ZELYUT KİMDİR?

Evren Devrim Zelyut, 22 Aralık 1982 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası Rıza Zelyut, tanınmış bir gazeteci ve yazardır. Zelyut, ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamlamıştır. 2004 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun olmuştur.

Mezun olduktan sonra Kent Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de yatırım uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır. 2008 yılında Prim Menkul Değerler A.Ş.’ye geçti ve burada yatırım uzmanı olarak görev yaptı.

2010 yılında Arıkanlı Holding’e transfer oldu ve burada yönetim danışmanı olarak çalıştı. 2013 yılında da kendi şirketi olan Avrasya Yatırım’ı kurdu.