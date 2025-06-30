Eyüp Arıcı cinayetinde kan donduran iddialar! Aort damarını kesip kalbini söktüler

Gaziantep Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi'nde şubat ayında yaşanan kavga kan dondurdu. Gençler arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, durumu ağır olan 17 yaşındaki Eyüp Arıcı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yakalanan canilerden 3'ü tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Acılı babanın iddiaları ise kan dondurdu. Oğlunun aort damarının kesildiğini belirten baba, kalbinin de söküldüğünü iddia etti.

KAN DONDURAN İDDİALAR: KALBİNİ SÖKMÜŞLER

Öte yandan, hayatını kaybeden Eyüp Arıcı'nın acılı babasının iddiaları kan dondurdu. Baba, olayın 9 Şubat gecesi saat 19.30 sıralarında yaşandığını belirterek şunları söyledi:

"Benim oğlum Eyüp Arıcı'yı 6 kişi burada bıçakladılar. Sonra pompalı ile sıktılar, araya alıp üstüne çullandılar. Burada bankın önünde 6 kişi bıçakladı. Önce konuşmak için çağırdılar, ardından arkasından dolanıp bıçakladılar. Bu 6 isim buraya 3 araba ile geldiler, silahlar, bıçaklar, aletler ile geldiler. Benim oğlumun üzerinde herhangi bir kesici alet olmamasına rağmen bu parka geldiklerinde burada konuşmaya başladılar. Konuştuktan sonra olay yerinden ayrılırken o şahıs oğluma küfür etti. Oğlum gururuna yediremeyince kavgaya karışmış. Oğlumun vücudu kanlı şekilde dakikalarca darbetmişler, yetmemiş bıçakla kalbini sökmüşler. Aort damarını kesmişler..." Yakalanan canilerden 3'ü tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.