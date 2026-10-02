Eyüpsultan Belediyesi hangi partide, meclis üye dağılımı nasıl? Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen kimdir?

Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik operasyonda 28 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma iddiaları değerlendiriliyor. Eyüpsultan Belediyesi hizmet binasında arama başlatılırken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği aktarıldı. Gözaltına alınan isimler arasında Abdullah Erbin, İanan Balah, Ali Kemal Güler, Halil İbrahim Şahin, Şeref Gedik, Neşe An, Muhammed Akan, Mediye Gürsoy gibi isimlerde yer aldı. Peki Eyüpsultan Belediyesi hangi partide? İşte, Eyüpsultan Belediyesi meclis üye dağılımı...

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2024 yılında yapılan yerel seçimlerde Eyüpsultan ilçe belediyesinde CHP'den aday olan Mithat Bülent Özmen 116 bin 620 oy alarak kazandı. AK Parti'nin adayı Deniz Köken ise 100 bin 347 oyla seçimi ikinci sırada tamamlandı. Eyüpsultan Belediyesi'nde meclis çoğunlu şu şekilde;

CHP: 23 meclis üyesi

AK Parti: 12 meclis üyesi

MHP: 2 meclis üyesi

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ BAŞKANI MİTHAT BÜLENT ÖZMEN KİMDİR?

1971 Ağrı doğumlu Dr. Mithat Bülent Özmen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi okudu.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Jean Monnet Bursiyeri olarak Brüksel'de Uluslararası İlişkiler yüksek lisans derecesi aldı. Doktorasını bankacılık ve finans üzerine yaptı.

1992 yılında T.C. Dışişleri Bakanlığı’nda iş hayatına başlayan Dr. Özmen, 1994 yılında Türkiye İş Bankası teftiş kuruluna katıldı. Devam eden süreçte ulusal ve uluslararası banka ve finans kuruluşlarında ve reel sektörde üst düzey yöneticilik yaptı.

Dr. Özmen en son enerji sektörünün önde gelen holdinglerinden birinde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Doğal Gaz İthalatçıları Derneği (GAZİD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü.

2019 Yerel Seçimleri hemen sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakı ve Türkiye’nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketi olan İGDAŞ’ta CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başladı.

Dr. Özmen, bu görevinin yanı sıra, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Enerji Grup Başkanlığı görevini de icra etti. Cumhuriyet Halk Partisi’nin 2015 Genel Seçimleri’nde kamuoyuna açıklanan ve dar gelirli hane halkının konut sahibi olmalarına yönelik en önemli seçim vaatlerinden birini hazırladı.

Dr. Mithat Bülent Özmen'in yeni bir finansal ve istatistiksel model öneren söz konusu çalışması aynı zamanda doktora tezi olarak kabul edildi ve hakemli akademik kitap olarak literatüre girdi.

İki dönem TÜSES Yönetim Kurulu üyeliği yapan Dr. Özmen, halihazırda Cumhuriyet Halk Partisi, TÜSES ve SODEV üyesidir. 2 Ekim'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştır.