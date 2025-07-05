Eyüpsultan'da feci kaza: Ölü ve yaralı var!

İstanbul Eyüpsultan'da feci bir kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kazaya karışan araçların alandan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü...

Eyüpsultan'da motosikletin hafriyat kamyonuna çarptığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza, saat 20.00 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz-Hasdal Yolu’nda meydana geldi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, motosikletinin hakimiyetini kaybeden 27 yaşındaki Yasin Atakul, önünde seyreden hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Yasin Atakul'un hayatını kaybettiğini tespit ederken Atakul'un arkasındaki yolcu Zeynep H. (29) ağır yaralandı.

TRAFİK AKSADI

Olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, hastaneye kaldırılırken, Atakul'un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçların alandan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.