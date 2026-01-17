Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

Kategoriler
Günlük hayatta kimi zaman öfkesine hakim olamayanlar karşı tarafa ağır sözler sarf edebiliyor. Tabii ki bunun sonucunda da açılan hakaret davaları kişiyi maddi manevi tazminat ödemeye mahkum kılıyor. Ancak Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre bazı kelimeler hakaret sayılmıyor. İşte zaman zaman sinirlerine hakim olamayanların ezberlemesi gereken o liste…
Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler listesi oldukça kalabalık. Ancak sarf edilen sözlerin kime karşı, hangi amaçla ve hangi bağlamda olduğu da hakaret sayılıp sayılmayacağı konusunda belirleyici oluyor. Bu nedenle bu kelimeleri ağızdan çıkarmadan önce durup bir düşünmekte fayda var. Diğer yandan Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler listesindeki her madde farklı ceza dairelerinde görülen davaların neticesine göre belirlendi. İşte o kelimeler ve ifadeler…
AÇ GÖZLÜ
ADAM DEĞİLSİN LAN
ADAMLIĞINI KURTAR
ALLAH BELANIZI VERSİN
ALLAH SEBİN BELANI VERSİN, ALLAHSIZ
ARTİST BU
BACAKSIZ
BASİTSİN
BEN SİZİN NE MAL OLDUĞUNUZU BİLİYORUM
BENİM KÖPEKLERİM PİS DEĞİL, PİS OLAN SENSİN
BU KARI HEP BÖYLE YAPIYOR
BU YAPTIĞINIZ KILLIKTIR
BU YAPTIĞINIZ TERBİYESİZLİKTİR
CAHİL CAHİL KONUŞMA
CAHİLLERİ BURAYA KOYUYORLAR ONDAN SONRA BÖYLE OLUYOR
ÇİFTLİK AĞASI
DEFOL GİT
DELİKANLI DEĞİLSİN, SEN KARISIN
EDEPSİZLER
GAVUR
HADDİNİ BİL
HADDİNİ BİLECEKSİN
HAİNLER
HEPİNİZ ARAŞİST OLMUŞSUNUZ
HERKES HADDİNİ BİLSİN
İKİ BUÇUK MİLYARLIK ADAMSINIZ
İŞİNİ YAPMIYOR KARAKTERSİZ HERİF
İŞLEM YAPMAZSAN ADAM DEĞİLSİN, ERKEKSEN YAPARSIN
KİŞİLİKSİZ
KOCA KAFALI
KORKAK
KUKLA GİBİ BURAYA OTURMUŞSUNUZ
KUKLA
KUŞ BEYİNLİ
LAN SEN NE BİÇİM ADAMSIN, YAZIKLAR OLSUN...
LAN SEN NE UTANMAZSIN
LAN
LAVUK
MANYAK
NAMERT
NANKÖR, AÇ GÖZLÜ, GÖRMEMİŞ
NANKÖR
NARSİST
NE ULAN ARTİSTLİK YAPIYORSUNUZ
OKUMUŞSUN DA ADAM OLAMAMIŞSIN
PİS HERİF
PSİKOLOJİN BOZUK
RAHATSIZ
RİYAKAR
RUH HASTASI
SAHTEKAR
SAHTEKARLIK
SALAK
SALDIRGAN
SANA BU DİPLOMAYI VERENİN...
SANA MI SORACAĞIM
SANSÜRCÜ
SAYEMDE KARNINIZ DOYUYOR
SAYGISIZ
SEN İNSAN DEĞİLSİN
SEN KİMSİN LAN, SESİN ÇOK ÇIKIYOR MERDANE GİBİ
SEN KONUŞMA LAN
SEN NE BİÇİM DOKTORSUN
SENİ PARAMLA SATIN ALIRIM
SENİN KAFAN BOZUK
SENİN NE MAL OLDUĞUNU BİLİYOR
SENİN SAHİBİN KİM
SENİN YAPTIĞINI PARALELCİLER YAPMAZ
SENİN YAŞIN KAÇ?
SENİN YAŞIN KADAR MEMURLUĞUM VAR
SERSERİ
SERSERİLER, İNSAN OLSAN BÖYLE YAPMAZSIN
SEVİMSİZ
SIFATSIZ
SIRITMA
SİZ EŞKIYA MISINIZ?
SİZ GENİŞSİNİZ
SİZ İNSAN MISINIZ?
SİZ KİM NE OLUYOR BURADA, ADAM MI OLDUNUZ
SİZ KORSAN MISINIZ, BEN GİDİYORUM LAN
SİZ NE BİÇİM İNSANSINIZ
SOYTARI
SÖZDE AVUKAT
SUÇ İŞLİYORSUN
SÜBYAN
ŞECEREN BOZUK
ŞEKİLSİZ
TAKİYYECİ
TARİKATÇI
TEFECİ
TEKKELİ MÜDÜR
TERBİYESİZ, SAYGISIZ
TERÖRİST MİYİZ LAN
TIBBİ DESTEK ALMALISIN
TOMBALADAN MÜDÜR
TÜN SENİN DOKTORLUĞUNA
TÜH YAZIKLAR OLSUN SİZE
UKALA
UKALALIK YAPMA
ULAN NE BİÇİM ADAMSIN
ULAN
UŞAKLIK
UTANÇ VERİCİ İNSAN
UTANMAZ
UYUZ
ÜÇ KAĞITÇI
ÜFÜRÜKÇÜ
VAROŞ ÇOCUĞU
YALAKA
YALANCI ŞAHİT
YALANCI
YANDAŞ
YANLI DAVRANIYORSUN
YUH
ZEHİR ZIKKIM OLSUN
ZİBİDİ