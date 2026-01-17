Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

Ocak 17, 2026 15:58
1
Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

Günlük hayatta kimi zaman öfkesine hakim olamayanlar karşı tarafa ağır sözler sarf edebiliyor. Tabii ki bunun sonucunda da açılan hakaret davaları kişiyi maddi manevi tazminat ödemeye mahkum kılıyor. Ancak Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre bazı kelimeler hakaret sayılmıyor. İşte zaman zaman sinirlerine hakim olamayanların ezberlemesi gereken o liste…

2
Yargıtay

Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler listesi oldukça kalabalık. Ancak sarf edilen sözlerin kime karşı, hangi amaçla ve hangi bağlamda olduğu da hakaret sayılıp sayılmayacağı konusunda belirleyici oluyor. Bu nedenle bu kelimeleri ağızdan çıkarmadan önce durup bir düşünmekte fayda var. Diğer yandan Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler listesindeki her madde farklı ceza dairelerinde görülen davaların neticesine göre belirlendi. İşte o kelimeler ve ifadeler…

3
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

AÇ GÖZLÜ

4
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

ADAM DEĞİLSİN LAN

 

5
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

ADAMLIĞINI KURTAR

6
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

ALLAH BELANIZI VERSİN

7
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

ALLAH SEBİN BELANI VERSİN, ALLAHSIZ

8
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

ARTİST BU

9
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

BACAKSIZ

10
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

BASİTSİN

11
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

BEN SİZİN NE MAL OLDUĞUNUZU BİLİYORUM

12
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

BENİM KÖPEKLERİM PİS DEĞİL, PİS OLAN SENSİN

13
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

BU KARI HEP BÖYLE YAPIYOR

14
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

BU YAPTIĞINIZ KILLIKTIR

15
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

BU YAPTIĞINIZ TERBİYESİZLİKTİR

16
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

CAHİL CAHİL KONUŞMA 

17
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

CAHİLLERİ BURAYA KOYUYORLAR ONDAN SONRA BÖYLE OLUYOR

18
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

ÇİFTLİK AĞASI

19
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

DEFOL GİT 

20
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

DELİKANLI DEĞİLSİN, SEN KARISIN 

21
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

EDEPSİZLER 

22
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

GAVUR

23
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

HADDİNİ BİL 

24
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

HADDİNİ BİLECEKSİN

25
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

HAİNLER 

26
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

HEPİNİZ ARAŞİST OLMUŞSUNUZ

27
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

HERKES HADDİNİ BİLSİN 

28
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

İKİ BUÇUK MİLYARLIK ADAMSINIZ

29
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

İŞİNİ YAPMIYOR KARAKTERSİZ HERİF 

30
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

İŞLEM YAPMAZSAN ADAM DEĞİLSİN, ERKEKSEN YAPARSIN 

31
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

KİŞİLİKSİZ

32
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

KOCA KAFALI 

33
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

KORKAK

34
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

KUKLA GİBİ BURAYA OTURMUŞSUNUZ

35
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

KUKLA

36
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

KUŞ BEYİNLİ 

37
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

LAN SEN NE BİÇİM ADAMSIN, YAZIKLAR OLSUN...

38
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

LAN SEN NE UTANMAZSIN 

39
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

LAN

40
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

LAVUK 

41
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

MANYAK

42
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

NAMERT 

43
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

NANKÖR, AÇ GÖZLÜ, GÖRMEMİŞ 

44
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

NANKÖR

45
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

NARSİST

46
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

NE ULAN ARTİSTLİK YAPIYORSUNUZ 

47
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

OKUMUŞSUN DA ADAM OLAMAMIŞSIN 

48
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

PİS HERİF 

49
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

PSİKOLOJİN BOZUK 

50
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

RAHATSIZ

51
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

RİYAKAR

52
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

RUH HASTASI 

53
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

SAHTEKAR

54
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

SAHTEKARLIK 

55
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

SALAK 

56
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

SALDIRGAN 

57
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

SANA BU DİPLOMAYI VERENİN...

58
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

SANA MI SORACAĞIM

59
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

SANSÜRCÜ 

60
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

SAYEMDE KARNINIZ DOYUYOR 

61
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

SAYGISIZ

62
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

SEN İNSAN DEĞİLSİN

63
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

SEN KİMSİN LAN, SESİN ÇOK ÇIKIYOR MERDANE GİBİ 

64
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

SEN KONUŞMA LAN 

65
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

SEN NE BİÇİM DOKTORSUN

66
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

SENİ PARAMLA SATIN ALIRIM 

67
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

SENİN KAFAN BOZUK

68
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

SENİN NE MAL OLDUĞUNU BİLİYOR 

69
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

SENİN SAHİBİN KİM

70
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

SENİN YAPTIĞINI PARALELCİLER YAPMAZ

71
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

SENİN YAŞIN KAÇ?

72
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

SENİN YAŞIN KADAR MEMURLUĞUM VAR

73
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

SERSERİ

74
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

SERSERİLER, İNSAN OLSAN BÖYLE YAPMAZSIN 

75
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

SEVİMSİZ 

76
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

SIFATSIZ

77
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

SIRITMA 

78
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

SİZ EŞKIYA MISINIZ?

79
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

SİZ GENİŞSİNİZ

80
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

SİZ İNSAN MISINIZ?

81
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

SİZ KİM NE OLUYOR BURADA, ADAM MI OLDUNUZ

82
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

SİZ KORSAN MISINIZ, BEN GİDİYORUM LAN

83
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

SİZ NE BİÇİM İNSANSINIZ

84
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

SOYTARI

85
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

SÖZDE AVUKAT

86
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

SUÇ İŞLİYORSUN

87
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

SÜBYAN

88
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

ŞECEREN BOZUK 

89
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

ŞEKİLSİZ

90
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

TAKİYYECİ 

91
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

TARİKATÇI

92
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

TEFECİ

93
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

TEKKELİ MÜDÜR

94
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

TERBİYESİZ, SAYGISIZ

95
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

TERÖRİST MİYİZ LAN 

96
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

TIBBİ DESTEK ALMALISIN

97
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

TOMBALADAN MÜDÜR 

98
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

TÜN SENİN DOKTORLUĞUNA 

99
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

TÜH YAZIKLAR OLSUN SİZE 

100
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

UKALA

101
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

UKALALIK YAPMA 

102
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

ULAN NE BİÇİM ADAMSIN 

103
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

ULAN

104
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

UŞAKLIK

105
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

UTANÇ VERİCİ İNSAN

106
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

UTANMAZ

107
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

UYUZ

108
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

ÜÇ KAĞITÇI 

109
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

ÜFÜRÜKÇÜ 

110
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

VAROŞ ÇOCUĞU

111
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

YALAKA

112
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

YALANCI ŞAHİT

113
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

YALANCI

114
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

YANDAŞ

115
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

YANLI DAVRANIYORSUN 

116
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

YUH 

117
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

ZEHİR ZIKKIM OLSUN 

118
Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

ZİBİDİ

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.