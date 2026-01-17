Ezberlenmesi gereken liste! İşte Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler

Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler listesi oldukça kalabalık. Ancak sarf edilen sözlerin kime karşı, hangi amaçla ve hangi bağlamda olduğu da hakaret sayılıp sayılmayacağı konusunda belirleyici oluyor. Bu nedenle bu kelimeleri ağızdan çıkarmadan önce durup bir düşünmekte fayda var. Diğer yandan Yargıtay’a göre hakaret sayılmayan kelimeler listesindeki her madde farklı ceza dairelerinde görülen davaların neticesine göre belirlendi. İşte o kelimeler ve ifadeler…