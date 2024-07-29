F-16'dan esinlendi, ilginç bir yapı ortaya çıktı: Binlerce TL teklif ettiler

29 Temmuz 2024 09:24 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 09:24

Mersin'de çiftçilik yapan Mustafa Özer Atmaca isimli vatandaş, yazın sıcağından kaçmak için yaylada kullanabileceği taşınabilir bir ev yapmak istedi. Yaklaşık bir ay boyunca araştırma yapan Özer, savaş uçağı F-16'dan ilham aldı.

YAPIMI 6 AY SÜRDÜ

İşinden arta kalan zamanlarda çalışmaya başlayan Atmaca, 6 ay sonunda kokpiti olan uçak görünümlü evini tamamladı. Atmaca, çekici yardımıyla uçak evini ilçeye bağlı Sarıkaya köyüne taşıyıp yerleştirdi.

EVİ GÖREN TEKLİF SUNDU

Güneş enerjisinden elektrik üreten ve kanatları açılır kapanır olan evi merak edenler ziyarete gelmeye başladı. Atmaca, evini gören birkaç kişinin 500 bin TL teklif ettiğini belirtti.

F-16 savaş uçaklarını çok beğendiğine dikkat çeken Mustafa Özer Atmaca, "Ben de F-16 tipinde yapmaya çalıştım. Arkadaşlar da gördü çok beğendi. İleride daha iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.

"DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRİZ"

Uçak evini yaparken profil, sac, tekerlek ve yalıtım malzemelerini kullandığını aktaran Atmaca, içerisinde 2-3 kişinin yaşayabileceğini, tuvaletinden banyosuna, güneş enerjisinden elektrik üretimine kadar her şeyin bulunduğunu söyledi.

Birkaç kişinin satın almak için geldiğine de değinen Atmaca, "500 bin TL teklif ettiler. Ben şu anda yaylada kullanmayı düşünüyorum. 3-4 ay burada kalsın. Sonra tekrar düşünürüz, daha iyisini yapabiliriz" şeklinde konuştu.