Fabrika yanarken fark ettikleri ayrıntı hemen harekete geçirdi! Kahramanlardan alkışlanacak hamle

Bursa'da bir plastik fabrikasındaki yangında alevlerin arasında kalan Türk bayrağını çevrede güvenlik önlemi alan sivil polisler ve arama kurtarma ekipleri kurtardı.

Ayaz Mahallesinde faaliyet gösteren Batim Kimya Plastik Fabrikası saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi olay yerine sevk edildi.

DUMANLAR DÖRT BİR YANI KAPLADI

Fabrikada bulunan plastik maddelerin yanmasıyla oluşan yoğun duman, müdahaleyi oldukça güçleştirdi. İtfaiye ekipleri, fabrika genelinde etkisini sürdüren yangına müdahale etmekte zorluk çekerken, dumanlar ilçenin dört bir yanından görüldü.

KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN YOĞUN ÇABA

Polis ekipleri, yangın bölgesinde güvenlik önlemlerini artırırken, fabrika çalışanlarının eşyalarını alarak hızla bölgeden uzaklaştığı gözlendi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.



TÜRK BAYRAĞINI ALEVLER İÇİNDEN KURTARDILAR

Öte yandan yanan fabrikada bulunan Türk bayrağını, çevrede güvenlik önlemi alan sivil polisler ve arama kurtarma ekipleri kurtardı.