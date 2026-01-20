Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Faizsiz evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır yaş sınırı var mı?

Türkiye'de evlenmek isteyen gençlere faizsiz evlilik kredisi sağlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başvuruları Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya gibi deprem bölgesindeki illerde başlatıldı. Evlilik kredisi şartlarının netleşmesinin ardından, 150 bin TL evlilik kredisi başvuru ekranı aile.gov.tr ve e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Başvuru yapacak olanların resmi nikâh gününe en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olması koşulunun arandığı 150 bin TL evlilik kredisi Aile ve Gençlik Fonu üzerinden temin edilecek.

Faizsiz evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır yaş sınırı var mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.01.2026
18:28
|
GÜNCELLEME:
20.01.2026
18:28

Faizsiz evlilik kredisi şartları ve başvuruları gündemde yer almayı sürdürüyor.

Yaş şartı olarak 30 yaşını aşmamış vatandaşların başvuruda bulunabileceği devlet destekli 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi başvuruları 15 Şubat'ta başladı.

Faizsiz evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır yaş sınırı var mı?

Faizsiz evlilik kredisi başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden şifre ve T.C kimlik numarası bilgileri ile gerçekleşecek.

Fona başvurusu onaylanan kişilere, 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz faizsiz 150 bin lira kredi desteği sağlanacak.

Faizsiz evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır yaş sınırı var mı?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Faizsiz evlilik kredisi başvurusu için aşağıdaki linki tıklayarak E-Devlet girişi yapmanız gerekmektedir.

Sizden istenen bilgileri aşama aşama girerek müracaatınızı tamamlayabilirsiniz.

Faizsiz evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır yaş sınırı var mı?

150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Krediye hak kazanılması için eş adaylarının aşağıdaki şartları karşılaması gerekmektedir:

Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (30 yaşından gün almamış olmak),

Depremden etkilenen 11 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) dışında taşınmaz sahibi ya da hissedarı bulunmamak,

Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı 2 asgari ücretten yüksek olmamak,

Affa uğramış olsa bile; hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı olmamak.

