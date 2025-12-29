Fatih Altaylı serbest mi kaldı, ne oldu? Fatih Altaylı kimdir, neden tutuklanmıştı?

Medya sektörüne ilk adımlarını 1982 yılında Cumhuriyet Gazetesi’nde spor muhabirliği yaparak başlayan Altaylı, Güneş gazetesi, Best FM, Kanal D, Hürriyet, Show TV gibi önemli kurumlarda çalıştı. Kanal D’nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenen Altaylı, 2001 yılında Galatasaray Spor Kulübü’nde asbaşkanlık yaptı. 2009 yılında Habertürk gazetesinde genel yayın yönetmenliği yapan Altaylı, 2014 yılında görevinden istifa ederek kendi kanalında yayın yapmaya devam ediyordu. Cumhurbaşkanına yönelik tehdit suçundan tutuklanan Altaylı serbest kaldı. İşte, Fatih Altaylı’nın hayatı…

FATİH ALTAYLI SERBEST Mİ KALDI?

Cumhurbaşkanını tehdit suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan gazeteci Fatih Altaylı tahliye edildi. Altaylı, yargılama sonunda 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmış, tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, avukatlarının yaptığı itiraz doğrultusunda rutin tutukluluk incelemesi kapsamında Altaylı’yı tahliye etti.

FATİH ALTAYLI KİMDİR?

Gazeteciliğe, 1982 yılında Cumhuriyet gazetesinde spor muhabirliği yaparak başlayan Fatih Altaylı; 1986 yılında Güneş gazetesine geçti. 1993 yılında özel bir radyo olan Best FM'i kurucuları arasında yer aldı. 1995 yılında Kanal D'de geçti ve Teke Tek programına başladı. Hürriyet gazetesi yazarı oldu. Ardından Show TV'ye geçti. Show TV ve Show Radyo'da radyo yayınlarını 1 yıl kadar devam ettirdi. 1996 yılında Show TV'den ayrıldıktan sonra Kanal D'ye geri dönüp Doğan Yayın Grubu'nda çalışmaya başladı. Hürriyet gazetesinde yazarlık yaparken aynı zamanda Radyo D'nin genel koordinatörlüğünü yaptı.

2002 yazında Kanal D'nin Haber Genel Yayın Yönetmenliği'ne atandı. 2001 yılında Galatasaray Spor Kulübü'nde asbaşkanlık yaptı ve 2005 yılında Doğan Medya Grubu'yla yollarını ayırdı. Kanal D'de yayınlanan "Teke Tek" programı Atv `ye geçti. 2009 yılından bu yana Habertürk gazetesinde genel yayın yönetmenliği yaparken, 29 Mart 2014 tarihinde bu görevden istifa etti.

Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanına tehdit suçlamasından gözaltına alınırken 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 22 Haziran’da tutuklanan ve yaklaşık 6 ay cezaevinde kalan Altaylı’nın 29 Aralık’ta tahliye edilmesine karar verildi.