Feci kazada otomobil ikiye bölündü: Çok sayıda yaralı var!

Çorum'da meydana gelen feci trafik kazasında, yolcu minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu ortalık savaş alanına döndü. Çorum-Laçin karayolunda yaşanan kazanın şiddetiyle otomobil adeta ikiye yarılırken, her iki araçta bulunan toplam 11 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı...

Çorum'da yolcu minibüsüyle çarpışan otomobilin ikiye bölündüğü feci kazada 11 kişi yaralandı. Kaza, Çorum-Laçin karayolu Hamamözü yol ayrımı mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum istikametinde seyir halindeki M.D. idaresindeki yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen E.K. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

İKİYE BÖLÜNDÜ

Çarpmanın etkisi ile otomobil ikiye bölünürken, araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.