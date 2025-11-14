Feci kazadan hemen önce! Son kez böyle poz verdiler

Kulp-Muş kara yolu üzerinde yapımı devam eden viyadük inşaatının iskelesinde çökme meydan gelmesi üzerine kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 45 yaşındaki Şeyhmus Anuştekin, 45 yaşındaki Tahsin Dere ve 52 yaşındaki Salih Lale olay yerinde, 50 yaşındaki Mehmet Şirin Yalçıner ise hastanede hayatını kaybetti. 36 yaşındaki Cüneyt N. ise ağır yaralandı.

KAZADAN HEMEN ÖNCE BİRLİKTE POZ VERMİŞLER!

Kazada hayatını kaybeden Şeyhmus Anuştekin, Tahsin Dere, Salih Lale ve Mehmet Şirin Yalçıner ile ağır yaralanan Cüneyt N.'nin olay meydana gelmeden önce viyadük inşaatının üzerinde birlikte poz verdiği ortaya çıktı. 5 kişinin aynı karedeki anları, görenleri hüzünlendirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.