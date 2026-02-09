Fenerbahçe Gençlerbirliği maç sonucu kaç kaç golleri kimler attı?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Gençlerbirliği'yle karşı karşıya geldi.

Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-1 kazandı.

Sarı-lacivertliler, 16 dakikada Talisca'nın penaltı golüyle üstünlüğü yakaladı.

Fenerbahçe, 27. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile farkı 2'ye yükseltti.

İlk yarıda son sözü ise yine 33. dakikada Kerem Aktürkoğlu söyledi ve ev sahibi ekip, devreye 3-0 üstün girdi.

Mücadelenin skorunu belirleyen gol ise 55. dakikada Koita'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte puanını 49 yapan Fenerbahçe, zirveyi 3 puan geriden izlemeyi sürdürdü. Gençlerbirliği ise 22 puanda kaldı.

Tedesco'nun öğrencileri, ligde gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına gidecek. Başkent ekibi, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.