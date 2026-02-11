Fenerbahçe Nottingham Forest maçı bilet fiyatları belli oldu mu kaç lira?

Kategoriler
Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki maç takvimi açıklandı.
Sarı-lacivertliler, çift maç eleme düzenine göre oynanacak turda Nottingham Forest ile mücadele edecek.
Lig etabını 19. sırada bitiren temsilcimiz, rakibini elemesi halinde son 16 turunda Midtjylland ya da Real Betis ile eşleşecek.
Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Fenerbahçe -Nottingham Forest maçı 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.
Fenerbahçe-Nottingham Forest maçının TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanacak.
12 Şubat Perşembe günü saat 12.00 itibarıyla biletler genel satışa sunulacak.
Satışlar yalnızca www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama üzerinden gerçekleştirilecek.