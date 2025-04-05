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 | Yusuf Özgür Bülbül

Çankırı'nın gizemli aynası yüz felcine çare mi oluyor? Ferdi Tayfur'a da önerilmiş!

Çankırı'da bulunan ve yöre halkı arasında "şifa aynası" olarak anılan bir ayna, yüz felci geçirenlere umut oluyor. Köy sakinlerinin aktarımına göre, yıllar önce bölgeye gelen önemli şahsiyetler tarafından getirilen bu ayna, yerel halk tarafından özel bir iyileştirme kaynağı olarak kabul ediliyor.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.04.2025
saat ikonu 22:51
|
GÜNCELLEME:
05.04.2025
saat ikonu 22:56

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde halk arasında "şifa aynası" olarak bilinen ayna, yüz felcini geçirdiğine inanılıyor. Aynanın bulunduğu köyün muhtarı, zamanında ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'a da aynayı önerdiklerini, ancak kabul etmediğini söyledi. Rivayete göre, aynanın arka yüzünde yazılı olan yedi günlük bir ibadet sürecinin eksiksiz yerine getirilmesi halinde, yüz felci yaşayan hastalar sağlıklarına kavuşuyor.

Çankırı'nın gizemli aynası yüz felcine çare mi oluyor? Ferdi Tayfur'a da önerilmiş!

FERDİ TAYFUR'A DA ÖNERMİŞLER

Köy muhtarı Metin Yılmaz, Fransa başta olmak üzere yurtdışından ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen hastaların aynadan şifa aradığını söyledi. Buluca köyünde ziyaretçilerini bekliyor. Aynanın birçok kişiye iyi geldiğini belirten Yılmaz, ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'a da bu aynayı önerdiklerini, ancak Tayfur'un bunu kabul etmediğini söyledi.

Çankırı'nın gizemli aynası yüz felcine çare mi oluyor? Ferdi Tayfur'a da önerilmiş!

"YÜZ FELCİ GEÇİREN HASTALAR ŞİFASINI BULUYOR"

Aynayı kullanan herkesin iyileştiğini iddia eden Yılmaz, "Bunun adı ayna olarak geçiyor ama bakıldığında kendinizi gösteren bir ayna değildir. Zamanında bu köyde yaşayan evliyaların yıllar önce getirmiş olduğu bir aynadır. Bu aynanın özelliği ise yüz felcini geçirmesi. Bu aynanın yedi günlük bir ibadet süreci var. Aynanın hemen arkasında yazıyor. Aynayı kullanırken uygulanan ibadetler yerine getirildiğinde yüz felci geçiren hastalar şifasını buluyor. Ünlü isimlerden olan şarkıcı Ferdi Tayfur'a da biz bu aynayı kullandırmak istedik ama kabul etmedi. Yüzü felçli hastaların hepsine bu aynayı veriyoruz. Aynanın arkasında yazan ibadetleri yedi gün boyunca uyguluyorlar ve sağlıklarına kavuşuyorlar. Bu aynayı Fransa gibi yurtdışındaki ülkelere de gönderdik. Türkiye'nin çoğu yerine de gitti. Bu aynanın gittiği hastadan şifasız döndüğünü hatırlamıyorum" diye konuştu.

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Sıkça Sorulan Sorular

YÜZ FELCİ NEDİR?
Yüz felci, sinir hasarına bağlı olarak yüz mimik kaslarında hareket kaybı gelişmesidir. Yüzün bir veya iki tarafında görülebilir ve tıp literatüründe fasiyal paralizi olarak adlandırılır. Yüz felcinin yaygın nedenleri arasında yüz mimik kaslarına gelen fasiyal sinirde iltihap, kafa travması, inme ve baş-boyun tümörleri bulunur. Sebebe bağlı olarak, felç kısa sürede geçer veya uzun bir süre devam edebilir. Yüz felci geçirenlerde yüz kasları sarkık veya zayıf görünebilir.
ETİKETLER
#çankırı
#ibadet
#ferdi tayfur
#şifa
#yüz felci
#Ayna
#Şifa Aynası
#Buluca Köyü
#Yaşam
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