Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! 6 yeni şüpheli

Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin İstanbul Teknik Üniversitesi uzmanlarınca yeni bilirkişi raporu hazırlandı. Rapora göre 6 kişi daha sorumlu tutuldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! 6 yeni şüpheli
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.09.2025
saat ikonu 11:47
|
GÜNCELLEME:
27.09.2025
saat ikonu 12:01

Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı 'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, uzmanlarınca yeni bilirkişi raporu hazırlandı.

Evinin havuzunun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma devam ediyor.

Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! 6 yeni şüpheli

EK BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANDI

Bu kapsamda olayın meydana geldiği havuzun enerji odasının standartlara uygun yapılmaması, motor ve elektrik aksamlarının hatalı monte edilmesi ile ilgili sorumlulukları bulunduğu değerlendirilen kişilerin tespiti amacıyla İstanbul Teknik Üniversitesi uzmanlarınca ek bilirkişi raporu hazırlandı.

Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! 6 yeni şüpheli

STANDARTLARA AYKIRI MONTE EDİLDİ İDDİASI

Rapora göre, soruşturma kapsamında tutuklanan, havuzun enerji odasındaki motor ve elektrik düzeneklerini standartlara aykırı şekilde montajladığı iddia edilen N.B. ile daha önce arızalanan havuz motorunu tamir sonrası hatalı taktığı öne sürülen H.İ. asli kusurlu sayıldı.

Bu kapsamda havuzun inşa işini gerçekleştirdiği gerekçesiyle tutuklanan diğer şüphelilerden Z.M'ye ise kusur bağlanmadı. Buna göre Z.M, işlemlerinin ardından cezaevinden tahliye edildi.

6 KİŞİ DAHA SORUMLU TUTULDU

Yeni raporda, havuzun yapım süreci ve sonrasındaki denetim yükümlülüklerini yerine getirmeyen 6 kişinin daha kusurlu olduğu belirtildi.

Söz konusu kişilerin, inşaat aşamasındaki denetim görevlerini ihmal ettikleri ve tesisat tamamlandıktan sonra gerekli kontrolleri yapmadıklarına yer verildi.

Yeni şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı, iddianamenin hazırlanmasının ardından kamu davası açılacağı öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ferdi Zeyrek'in avukatından 'suikast' açıklaması!
Özgür Özel, Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek’i üniversite sınavına götürdü
ETİKETLER
#ölüm
#istanbul teknik üniversitesi
#elektrik akımı
#Ferdi Zeyrek
#Bilirkişi Raporu
#Manisa Bilimsel Sorgunurlama
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.