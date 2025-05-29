Fethiye'de trafik kazası: Ölü ve yaralılar var!

Fethiye'de trafik kazası meydana geldi. Feci kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza, Fethiye ilçesi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki Fethiye Adliye Kavşağı'nda meydana geldi.

ÇARPIŞTILAR

Edinilen bilgiye göre, Basri K. idaresindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle karşı şeride geçerek Yaşar A. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Kazada sürücüler Yaşar A. ve Basri K. ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan Gönül A. ve İskender B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan İskender B., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.