Fikret Orman gözaltına mı alındı, tutuklandı mı? Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman kimdir, neden tutuklandı?

Ünlülere uyuşturucu operasyonu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. İş dünyasının tanınan isimlerinden Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen operasyonlarla Beşiktaş Jimnastik Kulübü eski Başkanı Fikret Orman tutuklanan isimler arasında yer aldı. Bu gelişmenin ardından dönem dönem yaptığı açıklamalarla gündem olan Fikret Orman’ın hayatı mercek altına alındı. Fikret Orman, Orsan Yedek Parça ve Knorr-Orsan gibi dev otomotiv şirketlerinin yanı sıra inşaat ve turizm sektöründeki yatırımlarıyla tanınıyor. Peki Fikret Orman tutuklandı mı, ne oldu? İşte, Fikret Orman hakkında bilinenler…

FİKRET ORMAN KİMDİR?

1967 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Fikret Orman, ortaokul eğitimini Işık Lisesi’nde, üniversite eğitimini ise Yıldız Teknk Üniversitesi ve Florida Üniversitesi’nde tamamlamıştır.

Beşiktaş’taki yöneticilik kariyeri 2000-2004 yılları arasında Serdar Bilgili başkanlığındaki yönetim kurulu üyesi başlayan Orman, 2004 yılında Beşiktaş başkanlığı için aday olmuş ve 162 oy farkla Yıldırım Demirören’e kaybetmiştir.

Yıldırım Demirören'in TFF başkanı olmasıyla birlikte boşalan Beşiktaş JK başkanlığı için aday olan Fikret Orman, seçimlerde Nazmi Koca ve Bülent Deriş ile yarışmıştır. Seçimlerde kullanılan 4545 oyun 4027'sini alan Orman, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 33. başkanı olmuştur.

Fikret Orman başkanlığında Beşiktaş yakaladığı başarılarla dikkat çekerken 2016 yılında Orman döneminde stat inşaatı tamamlanmıştır.

2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Fikret Orman başkanlığında Beşiktaş 2 yıl üst üste şampiyon olmuş ve üçüncü yıldızı almıştır.

FİKRET ORMAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Beşiktaş eski başkanlarından Fikret Orman, uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan ve kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik ve aracılık etmek" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.



