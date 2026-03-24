Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Finansal Okuryazarlık nedir hangi sınıflara zorunlu ders?

EBA, öğrencilere erken yaşta para yönetimi yetkinliği kazandırmak amacıyla harekete geçti. Finansal okuryazarlık nedir sorusu veli ve öğrenciler tarafından merak konusu olurken, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni öğretim modülleriyle çocuklara bütçe planlaması, tasarruf ve bilinçli tüketim alışkanlıkları edindirilmesi amaçlanıyor. Peki, finansal okuryazarlık nedir ve hangi sınıflar için zorunlu ders olarak uygulanacak?

Finansal Okuryazarlık nedir hangi sınıflara zorunlu ders?
GİRİŞ:
24.03.2026
saat ikonu 20:32
|
GÜNCELLEME:
24.03.2026
saat ikonu 20:32

EBA platformu aracılığıyla sunulan finansal okuryazarlık eğitimi kapsamında, düzeyinden başlayarak temel ekonomik kavramlar öğretim programına dâhil ediliyor. Tasarruf bilincinden bütçe oluşturmaya kadar birçok önemli başlığı kapsayan bu özel içerikler, “İlk Ders Finansal Okuryazarlık” videoları ile destekleniyor. Veliler ve eğitimciler tarafından yakından izlenen bu süreçte, finansal okuryazarlık dersinin zorunlu olup olmadığı ve hangi kademelerini kapsadığı gibi sorular açıklığa kavuşuyor.

FİNANSAL OKURYAZARLIK DERSİ KİMLERE ZORUNLU?

Millî Eğitim Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu iş birliğiyle hazırlanan “finansal okuryazarlık” dersi içerikleri, ilkokul, ve düzeyindeki tüm okullarda birinci ders saatinde ortak biçimde işlenecek. Ders planları ve içeriklerine www.eba.gov.tr/dijital-teknolojiler adresinde bulunan “finansal okuryazarlık” bölümünden erişim sağlanabilecek.

FİNANSAL OKURYAZARLIK DERSİ NEDİR?

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin (TYMM) programlar arası bileşenlerinde tanımlanan “okuryazarlık becerileri” çerçevesinde finansal okuryazarlık, önemli bir yetkinlik alanı olarak konumlandırılıyor. Finansal okuryazarlık dersinde öğrencilere, dijital dünyanın barındırdığı finansal riskler konusunda bilinç kazandırılması hedefleniyor. Derste, teknoloji ve dijital mecraların yaşamın her alanında yer alarak işleri hızlandırıp kolaylaştırdığı; ancak aynı zamanda kötü niyetli kişiler için yeni dolandırıcılık yöntemlerine zemin oluşturduğu vurgulanacak. Yasa dışı bahis ve çevrim içi kumar gibi risklere karşı uyarıların yapılacağı derste ayrıca bütçe planlaması ve kaynakların verimli kullanımı gibi başlıklarda öğrenciler bilgilendirilecek. Finansal okuryazarlık dersi sayesinde öğrencilerin, teknolojinin ve dijital platformların günlük yaşam ile finansal işlemlerdeki rolünü fark etmelerine yönelik rehberlik edilmesi amaçlanıyor.

