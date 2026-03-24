Finansal Okuryazarlık nedir hangi sınıflara zorunlu ders?

EBA platformu aracılığıyla sunulan finansal okuryazarlık eğitimi kapsamında, ilkokul düzeyinden başlayarak temel ekonomik kavramlar öğretim programına dâhil ediliyor. Tasarruf bilincinden bütçe oluşturmaya kadar birçok önemli başlığı kapsayan bu özel içerikler, “İlk Ders Finansal Okuryazarlık” videoları ile destekleniyor. Veliler ve eğitimciler tarafından yakından izlenen bu süreçte, finansal okuryazarlık dersinin zorunlu olup olmadığı ve hangi eğitim kademelerini kapsadığı gibi sorular açıklığa kavuşuyor.

FİNANSAL OKURYAZARLIK DERSİ KİMLERE ZORUNLU?

Millî Eğitim Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu iş birliğiyle hazırlanan “finansal okuryazarlık” dersi içerikleri, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm okullarda birinci ders saatinde ortak biçimde işlenecek. Ders planları ve içeriklerine www.eba.gov.tr/dijital-teknolojiler adresinde bulunan “finansal okuryazarlık” bölümünden erişim sağlanabilecek.

FİNANSAL OKURYAZARLIK DERSİ NEDİR?

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin (TYMM) programlar arası bileşenlerinde tanımlanan “okuryazarlık becerileri” çerçevesinde finansal okuryazarlık, önemli bir yetkinlik alanı olarak konumlandırılıyor. Finansal okuryazarlık dersinde öğrencilere, dijital dünyanın barındırdığı finansal riskler konusunda bilinç kazandırılması hedefleniyor. Derste, teknoloji ve dijital mecraların yaşamın her alanında yer alarak işleri hızlandırıp kolaylaştırdığı; ancak aynı zamanda kötü niyetli kişiler için yeni dolandırıcılık yöntemlerine zemin oluşturduğu vurgulanacak. Yasa dışı bahis ve çevrim içi kumar gibi risklere karşı uyarıların yapılacağı derste ayrıca bütçe planlaması ve kaynakların verimli kullanımı gibi başlıklarda öğrenciler bilgilendirilecek. Finansal okuryazarlık dersi sayesinde öğrencilerin, teknolojinin ve dijital platformların günlük yaşam ile finansal işlemlerdeki rolünü fark etmelerine yönelik rehberlik edilmesi amaçlanıyor.