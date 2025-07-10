Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Bengül Arıca

Bursa'da 'pes' dedirten olay! Firariyi korumak için araçla polise çarptı!

Bursa polisi hakkında 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün yakalanması için operasyon düzenledi. Hükümlünün yakalanmasını engellemeye çalışan yakınlarından biri, otomobille polis memuruna çarptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.07.2025
saat ikonu 07:32
|
GÜNCELLEME:
10.07.2025
saat ikonu 09:12

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde hakkında 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda firari hükümlü yakalanırken yakınları, polis memurlarına mukavemet gösterdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda takviye ekip sevk edilirken, olaya karışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da 'pes' dedirten olay! Firariyi korumak için araçla polise çarptı!

POLİSE ARAÇLA ÇARPTI

Firari hükümlünün yakınlarından biri ise otomobiliyle çarptığı polis memurunu yaraladı. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürerken, polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'da 'pes' dedirten olay! Firariyi korumak için araçla polise çarptı!

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise "Olayda hafif yaralanan fedakar personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, görevlerini büyük bir özveri ve soğukkanlılıkla yerine getiren tüm personelimize üstün gayretlerinden ötürü teşekkür ediyoruz.

Bursa'da 'pes' dedirten olay! Firariyi korumak için araçla polise çarptı!

Bursa Emniyet Müdürlüğü olarak, halkımızın huzuru ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız sürecektir. Kamu düzenini bozmaya teşebbüs eden hiçbir kişi ya da gruba müsamaha gösterilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Son dakika | Şile Belediyesine operasyon! Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltında
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ege Denizi'nde deprem oldu! AFAD duyurdu
ETİKETLER
#yaralanma
#firari
#gözaltı
#Firari Yakalama
#Polis Harekatı
#Mukavemet
#Bursa Emniyet
#Yakalama Operasyonu
#Polis Müdahalesi
#Mukavemet
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.