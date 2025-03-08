Fırıncılardan Ramazan mesaisi: İftar sofralarına sıcak pideler

Ramazan'ın simgesi haline gelen sıcak ve taptaze pideler, iftar sofralarının baş tacı olurken, bu lezzetin ardında fırıncıların alın teri ve emeği yatıyor. Tokatlı fırıncılar, Ramazan ayında oruçlu halde yüksek sıcaklıkta çalışarak iftar sofraları için yüzlerce pide hazırlıyor…

Gün boyu kavurucu sıcaklığın hüküm sürdüğü fırınlarda, oruçlu olmalarına rağmen durmaksızın çalışan fırıncılar, yüzlerce pideyi özenle hazırlıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan mesai, hamur yoğurmaktan pideyi fırına sürmeye kadar her aşamada büyük bir titizlik ve ustalık gerektiriyor. Özellikle iftar saatine yaklaşıldığında, fırınların önünde oluşan uzun kuyruklar, fırıncıların çalışma temposunu zirveye taşıyor.

“HALKA HİZMET EDİYORUZ”

Mesailerinin uzun ve yorucu olmasına rağmen Ramazan ayına özel pide yapmanın kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Ahmet Yeşersin, "14 yaşından itibaren bu işi yapıyorum. Elbette ramazan ayında, şu anda oruçlu olduğumuz halde fırının başında çalışmak zorlayıcı olabiliyor ama bu bir halka hizmet olduğu için, Allah sabır veriyor ve bir şekilde üstesinden geliyoruz" dedi.

Sıcak fırının başında geçirilen uzun saatlerin ardından ezan sesiyle birlikte oruçlarını açan fırıncılar, yorgunluklarını bir nebze olsun unutuyor.