Fırınların altındaki o çekmecenin tencere-tava ile alakası yokmuş: Asıl amacını öğrenenler hayrete düşüyor...

Bunun yanı sıra, ağır döküm tavaların ve üst üste bindirilmiş çelik tencerelerin bu çekmeceye zorla sığdırılması, çekmecenin hassas sürgü raylarına aşırı yük bindirerek mekanizmanın tamamen çökmesine yol açıyor. Zamanla eğilen ve sıkışan bu metal raylar, çekmecenin bir daha açılmamasına veya fırın kapağıyla olan izolasyonun bozulmasına sebebiyet veriyor. İzolasyonu bozulan bir fırın, ısıyı içeride tutamadığı için hem pişirme süresini uzatıyor hem de elektrik tüketimini fahiş oranlarda artırıyor. Tüketicilerin beyaz eşyalarını uzun ömürlü ve verimli kullanabilmeleri için, cihazların üzerindeki her bir donanımın üretim amacına uygun hizmet etmesine izin vermesi gerekiyor. Bu farkındalık, hem ev güvenliğini sağlamanın hem de mutfak teknolojilerinden maksimum fayda elde etmenin en temel şartı olarak kabul ediliyor.