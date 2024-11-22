Fırsatçı kedi işçinin yemeğini kaptı! Güldüren operasyon kamerada

22 Kasım 2024 11:32 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 11:34

Adana'da bir pizzacıda çalışan genç işçinin öğle yemeği, bir kedinin 'hızlı operasyonu' ile hiç oldu. Güvenlik kameraları, güldüren anları kaydetti.

Adana​'nın Seyhan​ ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki bir pizzacıda yaşanan olay, hem çalışanları hem de sosyal medyada izleyenleri gülümsetti. İş yerinde dönerini yemek üzere tabureye bırakan 24 yaşındaki Tahir Can Alkacılı, iş arkadaşlarının çağrısıyla birkaç dakikalığına içeri girdi. Ancak dışarı çıktığında taburede bıraktığı yemeği yerinde bulamadı.

KAŞLA GÖZ ARASINDA YEMEĞİ KAPTI

Durumu merak eden Alkacılı, güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde, yemeğinin 'çalıntı' olduğunu fark etti. Görüntülerde bir kedinin, fırsattan istifade ederek döneri alıp hızla uzaklaştığı anlar net bir şekilde görüldü.

KEDİ​ İÇİN AFİYET OLSUN

Olayı anlatan Alkacılı, "İlk başta iş arkadaşlarımın şaka yaptığını düşündüm. Ancak kamera kayıtlarını izleyince kedi iş başında dedim. Hatta sonra dışarı çıktığımda onu köşede dönerimi yerken buldum. Komik bir durumdu, kedi için afiyet olsun!" diye konuştu.

BESLEMEYE DEVAM ETTİ

Kedinin sık sık iş yerinin önüne geldiğini ve hasta olduğu için zaman zaman kendisiyle ilgilendiklerini belirten Alkacılı, bu olaydan sonra kediyi elleriyle beslemeye devam etti. Eğlenceli görüntüler, hem iş yerinde hem de sosyal medyada gündem oldu.