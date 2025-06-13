FSM’de feci kaza: Emniyet şeridindeki araca çarptı, 1 ölü

İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde emniyet şeridinde duran araca motosikletin çarpmasıyla can pazarı yaşandı. Zincirleme kazada bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazanın, emniyet şeridinde arıza nedeniyle duran bir araca motosikletlerin çarpması sonucu yaşandığı öğrenildi.

KAZA YAPAN ARACA MOTOSİKLET ÇARPTI

Saat 21.00 sıralarında FSM Köprüsü’nün Anadolu istikametinde, köprü girişindeki kazada A.P. yönetimindeki araç, arıza nedeniyle emniyet şeridinde durdu. Bu sırada M.K.'nin kullandığı motosiklet, park halindeki araca arkadan çarptı. Arkadan gelen bir diğer motosiklet sürücüsü C.Ç. de kazayı fark edemeyerek duramayınca kazaya karıştı.

Çarpışma sonucu araç sürücüsü A.P., motosiklet sürücüleri M.K. ve C.Ç. ile C.Ç.'nin arkasında yolcu olarak bulunan M.Y. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan M.Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kaza anının köprünün güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği belirtildi.