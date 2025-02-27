Fuhuş operasyonunda şoke eden detaylar! Gizli geçitler, özel müşteriler, VIP hizmetler

Isparta'da polisin masaj salonlarına düzenlediği operasyonda 29 kadın kurtarıldı. Polisin yaptığı incelemelerde ise salonda gizli geçitlerle ulaşılan VIP odalarda özel müşterilere fuhuş hizmeti verildiği ortaya çıktı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirlenen adreslere fuhuş operasyonu düzenledi. 2 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda 7 masaj salonuna yapılan operasyonda, 29 mağdur kadın kurtarılırken, 19 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 2 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı, 7 şahıs serbest bırakıldı.
Bazı masaj salonlarında gizli geçitlerle ulaşılabilen VIP odalar tespit edildi. Bu odalarda fazla para veren müşteriler özel fuhuş odaları bulunduğu belirlendi.