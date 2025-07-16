Fuhuş operasyonunun detayları şoke etti! 50 milyon TL'lik mal varlığı

Mersin’in Erdemli ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarındaki işlem hacmi şoke etti. 18 mağdur kadın kurtarılırken, 50 milyon TL'lik işlem hacmine sahip taşınmaz ve araçlara el konuldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ile Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri aldıkları ihbar üzerine harekete geçti. 4 gazino, 4 masaj salonu, 2 günübirlik konaklama yeri ve randevuevine eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 18 mağdur kadın kurtarılırken, toplam 22 şüpheli gözaltına alındı.

50 MİLYON TL'LİK İŞLEM HACMİ

Operasyonda 2’si yabancı uyruklu olmak üzere 18 mağdura ulaşıldı, dosya kapsamında toplam 50 müşteki tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda fuhuş yoluyla elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 106 bin 250 TL nakit para, 1 pompalı tüfek, ruhsatsız tabancalar, çok sayıda mermi, 30 cep telefonu ve 2 bilgisayar ele geçirildi.

Ayrıca, MASAK tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda şüphelilerin suç gelirlerinden elde ettiği belirlenen ve 50 milyon TL işlem hacmi olan 15 tapu ve 23 motorlu araca el konuldu. Yetkililer, Mersin’in gözde turizm merkezlerinden biri olan Kızkalesi’nde vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.