Sosyal medyada erkeklere fuhuş tuzağı! Yüzlerce mağdur var

Ankara'da sosyal medyada örgütlenen ve fuhuş vaadiyle erkekleri gasp eden çete emniyet birimlerinin takibine takıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü çok sayıda mağdurun bulunduğu olaya ilişkin operasyon başlattı.

FUHUŞ VAADİYLE GASP

3 ay süren soruşturmada çete üyelerinin sosyal medyadan erkekleri fuhuş vaadi ile evlerde ve otellerde buluşturdukları şüpheli kadınları ve mağdur erkekleri bir araya getirdikten sonra kadın çete üyelerinin bir süre erkekleri oyaladıkları ve sonrasında erkek çete üyelerini çağırarak tehdit yoluyla gasp ettikleri belirlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı, 7 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.