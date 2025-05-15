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 | Merve Yaz

Galatasaray'a sürpriz destek! Osimhen'in bonservisi için kaynak bulundu

Kayseri'de yaşayan ve fanatik Galatasaray taraftarı olan 56 yaşındaki Neslihan hayranı olduğu Victor Osimhen'e sevgisini göstermek için oyuncuyu simgeleyen bebek örmeye başladı. Bebeği şampiyonluk hediyesi olarak Osimhen'e hediye etmek istiyen Demir, "Osimhen bir senedir bizde, kalmasını istiyorum. Onu almak için yönetim para toplarsa ben de destek çıkarım" dedi.

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Galatasaray'a sürpriz destek! Osimhen'in bonservisi için kaynak bulundu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.05.2025
saat ikonu 14:07
|
GÜNCELLEME:
15.05.2025
saat ikonu 14:07

Kayseri'nin Kapadokya'ya açılan kapısı olarak bilinen Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Neslihan Demir, ördüğü "Osimhen bebeği", Galatasaray'ın hayranı olduğu yıldız golcüsüne hediye etmek istiyor.

Soğanlı bebeğiyle ünlü ilçeye bağlı kırsal Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan ve fanatik Galatasaray taraftarı olan 56 yaşındaki 4 çocuk annesi Demir, hayranı olduğu Victor Osimhen'e sevgisini göstermek için oyuncuyu simgeleyen bebek örmeye başladı.

Galatasaray'a sürpriz destek! Osimhen'in bonservisi için kaynak bulundu

Daha önce torunlarına, komşu çocuklarına farklı figürlerde bebekler örüp hediye eden Demir, bir haftada tamamladığı "Osimhen bebeği"nde ünlü oyuncuyla özdeşleşen maske detayını da unutmadı.

Demir, bebeği şampiyonluk hediyesi olarak Osimhen'e hediye etmek istiyor.

Neslihan Demir, Galatasaray maçlarını kaçırmadan izlediğini ve bu sene de şampiyon olacaklarına gönülden inandığını söyledi.

Galatasaray'a sürpriz destek! Osimhen'in bonservisi için kaynak bulundu


Çiftçilik ve hayvancılık işlerinden arta kalan zamanlarında bebek ördüğünü belirten Demir, "7 torunum var. Boş zamanlarımda torunlarıma bebek örüyorum. İlçemiz, Soğanlı bebekleriyle ünlü. Bebek örmeyi seviyorum. Eş, dost, akrabanın çocuklarına da örüp, hediye ediyorum." diye konuştu.

Galatasaray'a sürpriz destek! Osimhen'in bonservisi için kaynak bulundu


"OSIMHEN'İ ÇOK SEVİYORUM"
Bebek örmeyi annesinden öğrendiğini anlatan Demir, şunları kaydetti: "Eskiden oyuncak yoktu, hazır alamazdık. Çocuklarıma bebek örerdim, bezden yapardım. O geleneği devam ettiriyorum. Galatasaray'ı çok seviyorum. Ailecek Galatasaraylıyız. Son olarak da Osimhen için bir bebek ördüm.

Galatasaray'a sürpriz destek! Osimhen'in bonservisi için kaynak bulundu

Bir hafta uğraştım, 4 farklı renk ipten ördüm. Maskesini de yaptım, her şeyini tam olarak yapmaya çalıştım. Osimhen'i çok seviyorum. Tabii Barış Alper Yılmaz'ı, Muslera'yı da seviyorum. Bu bebeği Osimhen'e şampiyonluk hediyesi olarak vermek istiyorum. Osimhen bir senedir bizde, kalmasını istiyorum. Onu almak için yönetim para toplarsa ben de destek çıkarım."

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