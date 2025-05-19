Galatasaray'ın şampiyonluğu aracına mal oldu!

Galatasaray’ın şampiyonluk coşkusu Küçükçekmece’de bir anda korku dolu anlara sahne oldu. Kutlama sırasında otomobil içinde patlayan havai fişek yangına yol açarken, çevrede panik yaşandı.

Galatasaray’ın şampiyonluk sevincini kutlamak isteyen bir grup, Küçükçekmece’de adeta faciadan döndü. Kutlama sırasında otomobil içinde patlayan havai fişek yangına yol açtı, araçta maddi hasar meydana geldi.

KUTLAMALARDA ARACINDA HAVAİ FİŞEK PATLATTI

Kartaltepe Mahallesi Merkez Caddesi üzerinde bulunan otomobilin içinde bulunan kişiler, Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutlamak amacıyla havai fişek yaktı. Ancak fişek araç içinde patlayarak yangına neden oldu. Otomobildeki 4 kişi alevler büyümeden dışarı çıkarak yara almadan kurtuldu.

Çevredekilerin ilk müdahalesiyle başlayan yangın söndürme çalışmasına kısa sürede itfaiye ekipleri de katıldı. Polis ve sağlık ekipleri de tedbir amacıyla olay yerine sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, büyük hasar gören araç çekiciyle bölgeden kaldırıldı.

Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde patlama anı ve çevredeki vatandaşların yaşadığı panik dikkat çekti.