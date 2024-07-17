Galeriden aldığı arabayla hayatının şokunu yaşadı! Evine gidemeden yandı

17 Temmuz 2024 02:47 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 02:47

Kırıkkale'de Yasin Canyurt isimli vatandaş, galeriden satın aldığı ikinci el otomobille hayatının şokunu yaşadı.

Gece saatlerinde Millet Bulvarı üzerindeki İş-Kur Kavşağı'nda seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Canyurt, Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir galeriden yeni satın aldığı otomobilin motor bölümünden çıkan alevleri fark ederek aracını yol kenarına çekti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti ve soğutma çalışmalarını yaptı. Otomobilde yapılan incelemelerde, yangının çıkış sebebinin aküye bağlı kablolardan kaynaklandığı tespit edildi. Polis ekipleri de yangının olduğu kavşakta yol güvenliği aldı.

"ARABA BİRDEN ALEV ALDI"

Yangın anını anlatan sürücü Yasin Canyurt, "Aracı daha yeni Ankara Sincan'daki bir galeriden aldım. Bize arabanın 'Hiçbir sıkıntısı yok, kefili benim arabanın' denildi. Arabanın devrini aldım ve Kırıkkale'ye geldim. Geldikten sonra araba birden alev aldı. Aradan 2 saat geçti, gaz aldık ve kendi evime geçiyordum. Buradaki göbeği döndükten sonra araba birden alev aldı" dedi.