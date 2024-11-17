Garip dostluğu görenler şaşırıyor! Motosiklete binip tur atıyorlar: 20 bin TL teklif ettiler

17 Kasım 2024 09:59 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 10:02

Adana'da yaşayan Yakup Asrinam askerde yaşadığı hastalık sonucu doktorunun tavsiyesi üzerine hayvan sahiplendi. Çeşitli hayvanlara bakan Yakup Asrinam en son horoz aldı. Motosikletine horozuyla binip tur aran Asrinam 20 bin TL teklif ettiklerini söyledi.

Adana’nın Seyhan​ ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Yakup Asrinam, askerde yaşadığı rahatsızlık sonucu doktor tavsiyesi üzerine çeşitli hayvanlar sahiplendiğini söyledi. Son olarak Şaban ismini verdiği horozu sahiplenen Asrinam, gören herkesi gülümsetiyor. Horozu omzuna alarak gezen Asrinam'ı keçileri de arkasından takip ediyor. Ayrıca Asrinam, horozuyla birlikte motosiklete biniyor ve tur atıyor.

Görenlerin çok şaşırdığını anlatan Yakup Asrinam, askere giderken uzun süre psikiyatri tedavisini kabul etmediğini belirterek doktorunun ‘Bir hayvan sahiplen' dediğini söyledi. Golden cinsi köpek sahiplendiğini söyleyen Asrinam ardından keçi​ aldığını belirtti. Yakup Asrinam, ''Keçinin adını Nazlı koydum. 2 sene sonra Nazlı durmadan karnımın sol tarafına vuruyordu. En son sert bir darbe vurdu ve doktora gittim. Doktor bunun üzerine sol böbreğimin olmadığını söyledi. O zaman Nazlı ile arkadaşlığımız daha da pekişti'' dedi.

''HERKES BANA ‘NUH'UN GEMİSİ' DİYOR''

Horoz ve keçilerle mutlu olduğunu söyleyen Asrinam, ''Hem insan hem de hayvanlarda sevgi, saygı olduğu sürece bu dünya yaşanılabilir bir yer aslında. Nazlı ile 8 yıldır, Zeyno ile 2 senedir, Şaban ile de 6 aydır birlikteyiz. Şaban ile bu yaz denize götürdüm. 4 gün tatil yaptık. Herkes bana ‘Nuh'un gemisi' diye sesleniyor'' ifadelerini kullandı.

PARA TEKLİF ETTİLER

Horozu için 20 bin lira para teklif edildiğini vurgulayan Yakup Asrinam, ''Şaban için geçen gün birisi 20 bin lira verdi. 20 bin değil, 100 bin lira verseler yine vermem. Onlar benim evlatlarım, ben onlardan ayrılamam. Ancak ben ölürsem onlardan ayrılırım'' diye konuştu.

Mahalle esnafından Hüseyin Begar ise keçi ve horozlara alıştıklarını söyleyerek, ''İlk gördüğümde çok şaşırıyordum ama artık çok alıştık. Bütün mahalle alıştı Yakup ve hayvanlarına. Sadece keçilerin markete girişi yasak. Çünkü marketi dağıtıyorlar. Horozda bir sıkıntı yok. O Yakup'un omzunda geziyor'' dedi.