Gazeteci Tolga Gün vefatının yıl dönümünde rahmetle anıldı

27 Mart 2024 tarihinde Yusufeli Artvin yolunda elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Tolga Gül ölümünün ikinci yıl dönümünde unutulmadı. Eski Artvin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Trabzonspor Artvin Taraftarlar Derneği Kurucu Başkanı Tolga Gül, iki çocuk babasıydı..

Tolga Gül'ün Artvin sevdalısı mesleğine tutku ile bağlı fanatik Trabzonsporlu başarılı bir gazeteci olduğunu belirten Trabzon Artvinliler Derneği Başkanı gazeteci yazar Ahmet Külekçi " Tolga Gül'ü her zaman gülen yüzü ile hatırlayacak asla unutmayacağız mekanı cennet olsun inşallah" ifadelerini kullandı.