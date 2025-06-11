Gaziantep Araban Ovası'nda yangın! Ekili tarlalar kül oldu

Gaziantep'in Araban Ovası'ndaki 6 ayrı buğday tarlasında yangın çıktı. 500 dönüm ekili alanı küle çeviren yangına itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesi sürerken, alevlerin arasında kalan 20 keçi de telef oldu.

Gaziantep'in en verimli ovalarından biri olan Araban Ovası'nda bulunan 6 ayrı buğday tarlasında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın giderek yayıldı.

Yangına ilk müdahaleyi traktörleriyle yapan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

500 DÖNÜMLÜK EKİLİ ALAN KÜL OLDU

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun da yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Altun, yaklaşık 500 dönüm ekili alanı küle çeviren yangına vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesinin sürdüğünü belirterek alevlerin arasında kalan 20 keçinin de telef olduğunu söyledi.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.