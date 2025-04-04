Gaziantep Havalimanı'nda korku dolu anlar! Silah sesleri duyuldu: 1'i polis, 2 yaralı

Gaziantep Havalimanı'nda sıcak dakikalar yaşandı. Havalimanı girişinde kimlik kontrolü yapmak isteyen polise mukavemet gösteren şahıslar ile polis arasında arbede çıktı. Arbede sırasında silahın ateş alması sonucu 1 polis ile 1 şahıs yaralandı. İşte detaylar...

Gaziantep Havalimanı'da silah sesleri duyuldu. Olay havalimanı girişinde bulunan kimlik kontrol noktasında meydana geldi. Havalimanına giriş yapmak isteyen bir araç, kontrol öncesi sürücü değişikliği yapmaya çalışınca polise yakalandı. Araçtaki şahıslar kimlik-ehliyet ibraz etmeyi reddedince durumdan şüphelenen polis ekipleri müdahale etmek istedi.

ARBEDE ÇIKTI

Bu sırada araçta bulunan şahıslar ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Giderek büyüyen olay sırasında silah ateş aldı. Bu sırada ateşlenen silahtan çıkan kurşunlar polis memuru N.U. ile şahıslardan S.Ö.'ye isabet etti. Daha sonrası olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan polis ile şahsı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralılar, hastanedeki tedavinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.