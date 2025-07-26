Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Gaziantep’te 8 kilogram altın gasp eden şahıslar 4 polisi yaraladı!

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde önceki gün 8 kilogram altın gasp eden şüpheliler, polisle girdikleri silahlı çatışma sonucu yakalandı...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 05:11
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 06:07

’te bir vatandaşı silahla yaraladıktan sonra 8 kilogram altını eden şahıslar, polisle yaşanan silahlı sonrası yakalandı. Çatışmada 4 hafif yaralandı.

8 KİLOGRAM ALTIN ÇALMIŞTILAR

Olay, önceki gün Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, otogar yakınlarında kimliği belirsiz şahısların silahlı saldırısına uğrayan ve ayaklarından yaralanan bir vatandaşın 8 kilogram altını çalındı. Yaşanan olay sonrası harekete geçen polis ekipleri, gasp olayını gerçekleştirdiğini tespit ettiği 3 şahsın Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi’nde olduğunu belirledi.

Gaziantep’te 8 kilogram altın gasp eden şahıslar 4 polisi yaraladı!

TESLİM OL ÇAĞRISINA ATEŞLE KARŞILIK VERDİLER

Yer tespiti yapılan şahıslara teslim ol çağrısı yapan polis ekiplerine ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı. Yaşanan silahlı çatışmada dört polis hafif şekilde yaralanırken 8 kilogram altını gasp eden ve polise ateşle karşılık veren 3 şahıs ise yakalandı. polisler ise hastaneye kaldırıldı. Polislerden üçü yapılan tedavinin ardından taburcu edilirken bir polisin ise hastanedeki tedavisini sürdüğü öğrenildi.

Gaziantep’te 8 kilogram altın gasp eden şahıslar 4 polisi yaraladı!

Olayla ilgili soruşturmanın ve zanlılar hakkındaki yasal işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ankara'da havai fişek faciası: Düğün sonrası yangına neden oldu!
ETİKETLER
#polis
#yaralı
#silahlı saldırı
#gaziantep
#gasp
#çatışma
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.