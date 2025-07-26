Gaziantep’te 8 kilogram altın gasp eden şahıslar 4 polisi yaraladı!

Gaziantep’te bir vatandaşı silahla yaraladıktan sonra 8 kilogram altını gasp eden şahıslar, polisle yaşanan silahlı çatışma sonrası yakalandı. Çatışmada 4 polis hafif yaralandı.

8 KİLOGRAM ALTIN ÇALMIŞTILAR

Olay, önceki gün Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, otogar yakınlarında kimliği belirsiz şahısların silahlı saldırısına uğrayan ve ayaklarından yaralanan bir vatandaşın 8 kilogram altını çalındı. Yaşanan olay sonrası harekete geçen polis ekipleri, gasp olayını gerçekleştirdiğini tespit ettiği 3 şahsın Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi’nde olduğunu belirledi.

TESLİM OL ÇAĞRISINA ATEŞLE KARŞILIK VERDİLER

Yer tespiti yapılan şahıslara teslim ol çağrısı yapan polis ekiplerine ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı. Yaşanan silahlı çatışmada dört polis hafif şekilde yaralanırken 8 kilogram altını gasp eden ve polise ateşle karşılık veren 3 şahıs ise yakalandı. Yaralı polisler ise hastaneye kaldırıldı. Polislerden üçü yapılan tedavinin ardından taburcu edilirken bir polisin ise hastanedeki tedavisini sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın ve zanlılar hakkındaki yasal işlemlerin sürdüğü öğrenildi.