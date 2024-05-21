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Gaziantep’te bir vatandaş şehitliğin kapısını öptü

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 May 2024 15:12 - Güncelleme : 21 May 2024 15:17

Gaziantep’te bir vatandaş, Antep Savunması Şehitliği’nin önünden geçerken, kapıyı öptü.

Gaziantep’te bir vatandaş, kahramanlık ve fedakarlık simgesi olan Antep Savunması Şehitliği’nin önünden geçerken, kapıyı öptü.

Gaziantep’te bir vatandaş şehitliğin kapısını öptü - 1. Resim

ANLAMLI HAREKET

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Antep Savunması Şehitliği ve Saygı Müzesi’nin önünden geçen bir vatandaş kapıyı öptü. Bu anlamlı hareket, şehitlerin aziz hatıralarına olan saygının ve minnetin bir göstergesi olarak görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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