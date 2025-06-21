Gaziantep'te otobüs şoförüne direksiyon başında 5 el ateş etti!

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, halk otobüsü şoförü Osman Y. trafikte tartıştığı bir otomobil sürücüsü tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şoföre açık kapıdan 5 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Tartışma ve silahlı saldırı anları saniye saniye otobüs kamerasına yansıdı...

Gaziantep'te halk otobüsü şoförü direksiyon başındayken, trafikte tartıştığı şahsın silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, ayaklarından yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı.

YOL VERME YÜZÜNDEN TARTIŞTILAR

Saldırı anları araç kamerasına yansıdı. Olay, Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, halk otobüsü şoförü Osman Y. (55), trafikte bir otomobil sürücüsü ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Osman Y. ile otomobil sürücüsünün direksiyon başındaki tartışması giderek büyüdü.

SANİYE SANİYE OTOBÜS KAMERASINDA

Direksiyon başındaki otomobil sürücüsü, yine direksiyon başındaki halk otobüsü şoförüne Osman Y.'ye açık kapıdan 5 el ateş ederek kaçtı. Ayağına isabet eden kurşunlarla yaralanan Osman Y., hastaneye kaldırıldı. O anlar ise otobüsteki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hastaneye kaldırılan ve ayaklarında his kaybı olduğu öğrenilen otobüs şoförünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



Olaydan sonra kaçan ve daha sonra yakalanan saldırganın, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.