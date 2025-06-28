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 | Yusuf Özgür Bülbül

Gaziantep'te yangın sırasında patlama: Faciadan böyle dönüldü!

Gaziantep'te çatı katı yangını sırasında patlama meydana geldi. Faciadan dönülen anlar kameralara yansıdı. Çatı katında onlarca kişinin bulunduğu patlamada şans eseri yaralanan olmadı...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.06.2025
saat ikonu 18:08
|
GÜNCELLEME:
28.06.2025
saat ikonu 18:33

Gaziantep'te bir evin çatı katında çıkan yangın sırasında patlama meydana geldi. Patlama sırasında çatı katında bulunan onlarca kişi ölümden döndü.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Olay, Şahinbey ilçesi Beydilli Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir evin çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, alevlere ilk müdahaleyi yaparak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, etrafı kaplayan alevlere hızlı bir şekilde müdahale etmeye başladı.

Gaziantep'te yangın sırasında patlama: Faciadan böyle dönüldü!

ALEV TOPU ORTALIĞI KAPLADI

İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahale ettiği esnada ise büyük bir gürültüyle patlama yaşandı, alev topu ortalığı kapladı. Bu esnada alevlere su püskürten 2 itfaiye eri ile o sırada çatı katında bulunan onlarca vatandaş ölümden döndü. Şans eseri yaralanan kimsenin olmadığı patlama anları ise o esnada kayıtta olan cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, patlama sırasında yaşanan panik ve olay yerindekilerin patlama şiddetiyle savrulma anları ise dikkat çekti.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın ve patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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ETİKETLER
#yangın
#patlama
#gaziantep
#çatı katı
#ıtfaiye
#Yaşam
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