Gaziantep'te 3 çocuk annesi kadının boğularak öldürülmesiyle ilgili şoke eden detaylar ortaya çıktı. Korkunç olay sonrası gözaltına alınan aile üyeleri, cinayeti yaşanan aile içi kavga sonrası işlediklerini itiraf etti. Anne Tülay S. ise kızını kendisinin boğduğunu söyledi.

Korkunç olay Gaziantep'te dün sabah saatlerinde meydana geldi. 3 çocuk annesi 25 yaşındaki Asiye Baytap evinde öldürüldü. Yakınları tarafından bulunan kadın için olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerin ilk incelemesi sonrası kadının boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

ANNESİ, BABASI VE 2 KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öldürülen Baytap'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilirken Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturmanın ardından maktulün katil zanlısı olarak anne Tülay S. ve baba Ümmet S. ile kardeşleri M.S. ve S.S. gözaltına alındı.

ANNE CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Gözaltında cinayet büro amirliği ekiplerince çapraz sorguya alınan aile üyeleri, cinayeti yaşanan aile içi kavga sonrası işlediklerini itiraf etti. Anne Tülay S. ise kızını kendisinin boğduğunu söyledi. Baş katil zanlısı anne Tülay S. ile diğer zanlılar baba Ümmet S. ve kardeşler M.S. ve S.S., emniyette tamamlanan işlemlerin ve sağlık kontrollerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.