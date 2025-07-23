Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Umut Arslan

Gebze’de 3 çocuk annesi genç kadın evinde silahla öldürüldü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı 28 yaşındaki Havva Yılmaz tabanca vurularak öldürülmüş olarak bulundu. Olayla ilgili olarak 4 kişi tutuklandı. İşte haberin detayları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gebze’de 3 çocuk annesi genç kadın evinde silahla öldürüldü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 11:47
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 12:10

'nin ilçesine bağlı olan Mevlana Mahallesi Özgür Caddesi'ndeki 2 katlı binanın alt katında 3 çocuk annesi Havva Yılmaz, tabancayla vurulmuş olarak evinde ölü bulundu.

KOMŞULARI SİLAH SESLERİNİ DUYDU

seslerini duyan komşuları durumu bildirerek hemen sağlık personellerine haber verdi. İhbar üzerine olay birçok polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hemen hastaneye kaldırılan Havva Yılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Gebze’de 3 çocuk annesi genç kadın evinde silahla öldürüldü

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Havva Yılmaz'ın Adli Tıp Kurumu'nda yapılan muayenesinde vücudunda 2 kurşun yarası tespit edildi. Olay sırasında Havva Yılmaz'ın evde bulunan eşi Nurettin Yılmaz ile onun eski iş ortağı Suat Ş., Havva Yılmaz'ın üvey annesi Güleser K. ile amcası Şaban E. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gebze’de 3 çocuk annesi genç kadın evinde silahla öldürüldü

ETİKETLER
#kocaeli
#silahlı saldırı
#cinayet
#öldürme
#gebze
#suç
#silah
#Ev Içi Şiddet
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.