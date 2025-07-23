Gebze’de 3 çocuk annesi genç kadın evinde silahla öldürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı olan Mevlana Mahallesi Özgür Caddesi'ndeki 2 katlı binanın alt katında 3 çocuk annesi Havva Yılmaz, tabancayla vurulmuş olarak evinde ölü bulundu.

KOMŞULARI SİLAH SESLERİNİ DUYDU

Silah seslerini duyan komşuları durumu bildirerek hemen sağlık personellerine haber verdi. İhbar üzerine olay birçok polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hemen hastaneye kaldırılan Havva Yılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Havva Yılmaz'ın Adli Tıp Kurumu'nda yapılan muayenesinde vücudunda 2 kurşun yarası tespit edildi. Olay sırasında Havva Yılmaz'ın evde bulunan eşi Nurettin Yılmaz ile onun eski iş ortağı Suat Ş., Havva Yılmaz'ın üvey annesi Güleser K. ile amcası Şaban E. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.